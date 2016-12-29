Санкт-Петербург, 29 декабря, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Все работы вокруг стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга должны завершиться к 1 мая 2017 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 29 декабря, заявил на стадионе вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, возглавляющий городской штаб по достройке стадиона.

Gov.spb.ru Игорь Албин

По словам вице-губернатора, самый важный первый этап строительства спортивной арены завершен с получением сегодня акта Ростехнадзора.

Как уже сообщалось, Северо-Западное управление Ростехнадзора 29 декабря выдало заключение о соответствии нового стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга требованиям технических регламентов и проектной документации.

«На сегодня стадион построен. Теперь предстоит приспособить его под требования FIFA и создать систему безопасности», — сказал Игорь Албин.

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Напомним, что новый контракт на сооружение входной группы стадиона, зоны контроля доступа и выполнение других необходимых работ — на сумму в 952 млн рублей — заключен в конце декабря между властями Петербурга и ОАО «Метрострой».

"График очень жесткий, мы должны все работы завершить до Кубка конфедераций, — сказал Албин. — Внутренняя дата — 1 мая. Но мы постараемся закончить раньше».

Напомним, первый матч с участием «Зенита» на новом стадионе запланирован уже на конец апреля. Ранее в Смольном заявляли, что стадион будет передан ФК «Зенит» в конце января. К этому же сроку анонсировалось устранение вибрации выкатного поля стадиона. Позже стало известно, что сроки работ по снижению вибрации будут сдвинуты в сторону весны.