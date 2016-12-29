Санкт-Петербург, 29 декабря, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Северо-Западное управление Ростехнадзора сегодня, 29 декабря, выдало заключение о соответствии нового стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга требованиям технических регламентов и проектной документации. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Gov.spb.ru Стадион на Крестовском острове

Напомним, 27 декабря в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) отмечали, что объем документации по стадиону с условным названием «Зенит-Арена» составляет пять тысяч экземпляров, а на ее проверку законом отводится до 20 рабочих дней.

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Как отмечается в сегодняшнем сообщении Северо-Западного управления Ростехнадзора, стадион на Крестовском острове также отвечает требованиям энергетической эффективности и оснащенности приборами учета энергетических ресурсов.

При этом в надзорном ведомстве подчеркивают, что проверены и приняты строительные конструкции, системы инженерно-технического обеспечения и безопасности, относящиеся лишь к первому этапу строительства стадиона.

На втором этапе предусмотрено приспособление стадиона к проведению международных спортивных состязаний, создание необходимых систем безопасности, контроля допуска на стадион и другие работы.

«В 2017 году Северо-Западное управление Ростехнадзора продолжит осуществление федерального государственного строительного надзора при выполнении работ 2 этапа — адаптация объекта к требованиям ФИФА», — говорится в сообщении Ростехнадзора.

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Напомним, 27 декабря власти Санкт-Петербурга заявили об окончании общестроительных работ на стадионе. За день до этого стало известно, что Смольный заключил дополнительный контракт с ОАО «Метрострой» на сумму в 952 млн рублей на срок до 31 марта 2017 года.

Новый трехмесячный контракт вызван «необходимостью интеграции вновь приобретаемого и монтируемого оборудования в единый комплекс с уже существующей на стадионе системой безопасности и системами жизнеобеспечения», говорится в сообщении комитета по строительству Санкт-Петербурга.

Стадион, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году при губернаторе Валентине Матвиенко. Предполагалось, что он обойдется бюджету в 6,7 млрд рублей. За неполные 10 лет смета стадиона достигла 42 млрд рублей. Как предполагается, после окончания всех работ стадион будет передан футбольному клубу «Зенит» за 1 рубль годовой аренды на 49 лет.