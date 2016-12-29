Ростов-на-Дону, 29 декабря, 2016, 12:54 — ИА Регнум.



Fc-rpstov.ru ФК «Ростов»

Игроки футбольного клуба «Ростов» обещают не подвести своих болельщиков в наступающем году и продолжать радовать их новыми победами. Желто-синие благодарят преданных поклонников за поддержку, благодаря которой 2016 год стал для них самым успешным в истории, передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря.

«Произошло очень много футбольных событий, например, мы вышли в Лигу чемпионов УЕФА, Лигу Европы. Болельщики ездили за командой в Мюнхен, Амстердам и другие города Европы. Мы чувствовали, что они всегда рядом. Если говорить о саморазвитии, то, мне кажется, случился огромный скачок. Надеюсь, что 2017-й год будет еще лучше», — отметил нападающий Дмитрий Полоз.

Что касается одного из самых запоминающихся новогодних сюрпризов, то отец форварда «Ростова» подарил сыну футболку Майкла Оуэна, который в то время играл за «Ливерпуль».

"2016 год запомнился, конечно же, выступлением в Лиге чемпионов и нашей победой над «Баварией». Это был хороший год. Мы заняли второе место, а ведь могли финишировать и первыми. Подняли планку, вышли на новый уровень», — отметил голкипер жёлто-синих Сослан Джанаев.

Как сообщало ИА REGNUM, сенсационная победа «Ростова» над мюнхенской «Баварией» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА стала одним из главных событий 2016 года для жителей Ростовской области. На своём поле ростовская дружина обыграла один из самых лучших клубов Европы и мира со счётом 3:2. Стоит отметить, что результат получился успешным во многом благодаря работе вице-президента «Ростова», тренера команды Курбана Бердыева. Он признан лучшим тренером года в РФПЛ по версии читателей сайта «Чемпионат».

Ранее по теме: «После победы «Ростова» над «Баварией» румынские медиа сошли с ума»