Ашхабад, 28 декабря, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Туркмении, действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов представил на рассмотрение общественности этой среднеазиатской страны свою предвыборную программу, пишет «CA-news».

Kremlin.ru Гурбангулы Бердымухамедов

Туркменский лидер пообещал соотечественникам «осуществить целый комплекс мер, направленных на обеспечение процветания независимой нейтральной Туркмении в третьем тысячелетии», а именно: увеличить экономический потенциал страны и улучшить социально-бытовые условия населения, развивать науку и образование, культуру и гуманитарную сферу, улучшать систему мелиорации и ирригационные системы, держать в центре внимания вопросы повышения заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и социальных льгот, развивать туризм в соответствии с мировыми стандартами, совершенствовать политическую систему и демократизировать общественную жизнь, создать совершенную обсерваторию и прославить туркменскую нацию как «народ-созидатель».

Между тем, как отмечает ИА «Центр-1», проживающие вне родины туркменские оппозиционеры охарактеризовали программное заявление президента Туркмении как «изобилующее невыполнимыми положениями» и как «обходящее злободневные проблемы самой закрытой страны Центральной Азии».

«Бердымухамедов обещает обеспечить «еще более» счастливую жизнь родного народа и довести стандарты жизни в Туркмении до уровня развитых государств. Задача не из легких: минимальный размер зарплаты в республике сегодня составляет порядка 590 манатов (около 10,3 тыс. рублей). Относительно повышения зарплат и пенсий в президентской программе использована обтекаемая формулировка «будем держать в центре внимания», — подчеркнул лидер «Республиканской партии Туркменистана» Нурмухаммед Ханамов.

Также он заострил внимание на обещании действующего главы туркменского государства улучшить мелиоративное состояние посевных площадей и рационализировать использование водных ресурсов, в том числе используя посевы галофитов — «растений, дающих годные к употреблению вкусные плоды на засоленной воде».

«Какие именно плоды имеет в виду президент — неизвестно. В Википедии сказано, что галофиты отличаются медленным ростом, а экосистемы засоленных земель — низкой продуктивностью», — констатировал оппозиционер.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что выборы лидера Туркмении запланированы на 12 февраля 2017 года.

На высший государственный пост этой среднеазиатской страны баллотируются девять претендентов: от «Демократической партии» — действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, от «Партии промышленников и предпринимателей» — банкир Бекмырат Аталыев, от «Аграрной партии» — Дурдыгылыч Оразов, а также от ряда инициативных групп граждан — зампредседателя Гособъединения пищевой промышленности Максат Аннанепесов, замглавы Марыйской области Джуманазар Аннаев, замглавы Дашогузской области Меретдурды Гурбанов, директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода Рамазан Дурдыев, начальник главного управления экономики и развития Ахалской области Сердар Джелилов и гендиректор «Гарабогазсульфат» Сулейманнепес Нурнепесов.