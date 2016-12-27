Москва, 27 декабря, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Сегодня, 27 декабря, в Общественной палате РФ открылась горячая линия по защите прав туристов. Кроме того, будет организован специальный штаб, который займется проведением регулярного мониторинга ситуации на популярных туристических направлениях, сообщили в ОП РФ.

Vasherukodelie.ru Оператор Горячей линии

«Общественная палата РФ будет работать в тесном контакте с руководством Ростуризма и министерства иностранных дел России. Если проблемы возникнут в конкретных субъектах, то, соответственно, будем выходить непосредственно на руководство регионов», — заявила инициатор проекта, председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

Граждане, попавшие в сложную ситуацию во время отдыха, могут обратиться за помощью к экспертам по телефону 8 (800) 700-83-63 , а также через специальную форму.

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