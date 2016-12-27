Астрахань, 27 декабря, 2016, 11:08 — ИА Регнум. В Астрахани «мусорный» скандал продолжает набирать обороты. Спросить за «невообразимое безобразие», которое творится в городе уже не первый месяц, горожане намерены с сити-менеджера Астрахани Олега Полумордвинова. Сбор подписей под петицией, в которой активисты требуют досрочной отставки главы городской администрации, уже начался в Сети, передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Свалка

По словам авторов обращения, службы по вывозу бытовых отходов уже в течение нескольких месяцев по всему городу не вывозят мусор. «Все лето и осень областной центр задыхался от нестерпимой вони, по дворам и улицам бегают полчища крыс, всюду — горы зловонных отходов».

Причем на местном уровне проблема никак не решается. Между тем в городе официально числятся 58 компаний по вывозу мусора, а тариф на вывоз отходов удвоился.

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В новой системе обращения с ТБО множество «болевых точек»

Марш-бросок на мусор: В Астрахани разгребают свалки

«Родина арбузов, осетра и черной икры волжская Астрахань удостоилась названия «города-свалки». Пока вся Россия готовится к Новому году, полумиллионная Астрахань задыхается в мусоре и грязи», — отмечается в обращении.

По сути, городское коммунальное хозяйство главой городской администрации вообще не контролируется и пущено на самотек, считают подписанты.

«Видимо, у ставшего сити-менеджером Астрахани полтора года назад Олега Полумордвинова имеются какие-то свои, более важные дела, которые он решает в первую очередь, отмахиваясь от насущных проблем горожан», — пишут горожане.

Астраханцы считают, что городу требуется «новый эффективный руководитель, способный разгрести астраханские авгиевы конюшни», а нынешний просто не может или не хочет это сделать.

Добавим, что еще одна петиция на популярном сайте для гражданских инициатив с требованием прекратить превращать Астрахань в свинарник уже набрала более 850 голосов.

Горожане отмечают, что сегодня несанкционированные свалки находятся в каждом дворе, контейнеры переполнены, люди выкидывают мусор уже где попало.

«Ситуация схожа со средневековой Европой, где потоки помоев текли прямо по центральным улицам столиц. Вывод: Астрахань евроинтегрируется в 17-й век», — отмечают авторы петиции.

Вину за сложившуюся ситуацию подписанты возлагают на астраханскую фирму «Эко-сервис», работу которой они называют абсолютно некачественной и безответственной. Горожане требуют от регионального правительства, губернатора, руководителя администрации города Астрахани не допустить «чумы в Астрахани, принять меры к «Эко-сервис», лишив компанию лицензии на осуществление данного вида деятельности.

Добавим, что накануне заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис направил в Астрахань комиссию, которая будет разбираться с проблемами вывоза мусора и отходов из этого города, пишет газета «Новые ведомости». Сам по себе факт того, что федеральный центр вынужден выполнять работу, которая по должности возлагается на муниципальные власти и астраханского главу Олега Полумордвинова, красноречиво свидетельствует о критическом неблагополучии в коммунальной сфере областного центра. Кроме того, визит москвичей может стать предвестником скорой скандальной отставки сити-менеджера Полумордвинова, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астрахани из-за несвоевременного вывоза мусора сложилась критическая как антисанитарная, так и пожароопасная ситуация. Проверкой деятельности компании «Эко-Система Астраханской области», которая неоднократно давала обещания горожанам по исправлению положения дел, но так и не выполнила их, занялась прокуратура. Новый порядок обращения с коммунальными отходами, на который регионы России должны перейти с 1 января 2017 года, также пока не позволяет говорить о скором изменении ситуации к лучшему. Как отмечают местные парламентарии, в новой системе обращения с ТБО еще множество «болевых точек».