Ростов-на-Дону, 26 декабря, 2016, 13:52 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону вспоминают студентов консерватории имени Сергея Рахманинова, которые оказались на борту злополучного Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Чёрного моря накануне. С новогодним концертом в Сирии так и не удалось выступить выпускнику 2016 года Владимиру Халимону и студенту первого курса Дмитрию Бесчастнову, передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря.

Myriams-Fotos Траурные свечи

Пока памятных мероприятий в консерватории не запланировано. Педагоги поминают ребят добрым словом, говорят, что равняться на них хотели многие товарищи по учёбе.

Донской губернатор Василий Голубев направил главе Минобороны России Сергею Шойгу телеграмму, в которой выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе на Кубани.

«Эта трагедия отозвалась болью в сердцах всех жителей Ростовской области. Мы разделяем с вами горечь тяжёлой потери. Прошу передать слова поддержки родным и близким погибших», — сказано в телеграмме.

Сегодня, 26 декабря, в день национального траура, в донской столице молодёжь почтит память жертв крушения самолёта, исполнив две песни. Также участники напомнят всем о нерушимой межнациональной дружбе. В акции планируют принять участие около 100 человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение в районе города-курорта Сочи накануне, 25 декабря. Самолет пропал с радаров ранним утром буквально через пару минут после взлета с аэродрома Адлера, где прошла дозаправка авиалайнера.

На борту, державшего курс на авиабазу Хмеймим в Сирии, находились 92 человека — 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых участники ансамбля имени Александрова, сотрудники СМИ, а также Доктор Лиза — Елизавета Глинка. Все они считаются погибшими.

Тела жертв авиакатастрофы ищут водолазы, спасатели. На помощь коллегам отправилась группа специалистов из Ростовской области. В поиске задействованы десятки судов, а также телеуправляемые глубоководные аппараты.

В Сочи прибыли 12 родственников погибших в авиакатастрофе, с ними работают психологи и специалисты. Бортовые самописцы пока не найдены. Поиск останков тел погибших продолжается, известно об 11 фрагментах тел погибших. Их направили в Москву для проведения генетической экспертизы.