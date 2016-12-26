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В Ростове-на-Дону скорбят по жертвам крушения Ту-154 в Сочи

Происшествия
Авиакатастрофа унесла жизни 92 человек
Ту-154 Ту-154

Ростов-на-Дону, 26 Декабря 2016, 08:10 — REGNUM  В Ростове-на-Дону, как и в других российских городах, состоялась акция памяти жертв авиакатастрофы над Чёрным морем. Жители и гости донской столицы принесли цветы к зданию Окружного Дома офицеров, организовав импровизированный мемориал, и зажгли свечи. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации областного центра 26 декабря.

По словам начальника отдела по делам молодёжи горадминистрации Андрея Косенко, в акции приняли участие десятки человек, собравшиеся почтили память погибших пассажиров и членов экипажа Ту-154 Минобороны РФ. Никто из прохожих не остался в стороне.

Напомним, что сегодня, 26 декабря, в России объявлен день траура, увеселительные мероприятия отменены, изменена сетка теле‑ и радиовещания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, воздушное судно Минобороны РФ Ту-154 потерпело крушение в акватории Чёрного моря в районе города-курорта Сочи накануне, 25 декабря. Самолет пропал с радаров буквально через пару минут после взлета с аэродрома Адлера, где прошла дозаправка авиалайнера.

На борту, державшего курс в Сирию на авиабазу Хмеймим, находились 92 человека — 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых участники ансамбля имени Александрова, сотрудники СМИ, а также Доктор Лиза — Елизавета Глинка. Тела жертв авиакатастрофы ищут водолазы, спасатели. На помощь коллегам отправилась группа специалистов ГУ МЧС России по Ростовской области. В поиске задействованы десятки судов, а также телеуправляемые глубоководные аппараты.

Читайте ранее в этом сюжете: Поисковая операция в районе падения Ту-154 будет вестись круглосуточно

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