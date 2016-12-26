Сочи, Краснодарский край, 26 декабря, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Заснятая на камеру видеонаблюдения вспышка в ночном небе невдалеке от Сочи не имеет отношения к крушению самолёта Ту-154, разбившегося после вылета из Адлера 25 декабря. Видеозапись была сделана позднее, когда самолёт уже разбился, сообщили специалисты оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС.

kanafas Вспышка в небе

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Youtube в день крушения Ту-154 появилась видеозапись, сделанная камерой на набережной Сочи. На видео — кратковременная вспышка на фоне ночного неба.

Напомним, самолёт разбился через несколько минут после взлёта. В 5:30 мск он исчез с радаров, и начался его поиск. Позже стало известно о крушении воздушного судна. На борту находились 92 человека.

После трагедии была создана комиссия, расследующая причины произошедшего во главе с министром транспорта России Максимом Соколовым. Ведётся поиск останков погибших и фрагментов разбившегося самолёта.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушения правил полётов, повлекшие тяжкие последствия». Рассматриваются несколько версий ЧП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 декабря глава МЧС Владимир Пучков заявил, что бортовые самописцы Ту-154 пока не обнаружены.