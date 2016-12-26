Краснодар, 26 декабря, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Бортовые самописцы разбившегося в районе Сочи Ту-154 пока не обнаружены. Об этом сегодня, 26 декабря, заявил глава МЧС Владимир Пучков, сообщили в ведомстве.

Talks.su Черный ящик самолета

Напомним, ранее министр транспорта Максим Соколов сообщил, что бортовые самописцы в Ту-154 не оборудованы радиомаяками, поэтому для их поиска будет привлечена спецтехника. В свою очередь главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев выразил уверенность, что они будут найдены и подняты.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря 2016 года самолёт Министерства обороны Ту-154 потерпел крушение недалеко от берегов Сочи, на его борту находились 92 человека — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, восемь членов экипажа, журналисты трех телеканалов, военные и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Артисты направлялись в Сирию на военную базу Хмеймим, где должны были дать концерт и поздравить с Новым годом российских военнослужащих.