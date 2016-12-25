Москва, 25 декабря, 2016, 18:38 — ИА Регнум. Утром 25 декабря над Черным морем потерпел крушение самолет Минобороны Ту-154, на борту которого находились 92 человека. Среди пассажиров лайнера — артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова, журналисты «Первого канала», «Звезды», НТВ и исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти по погибшим в крушении самолета Минобороны Ту-154 у здания концертного зала «Александровский»

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти по погибшим в крушении самолета Минобороны Ту-154 журналистам у телецентра «Останкино»

В память о них в Москве люди принесли цветы к зданию концертного зала «Александровский», где выступал ансамбль, а также к офису «Справедливой помощи», телецентру «Останкино» и зданию телеканала «Звезда».

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти по погибшим в крушении самолета Минобороны Ту-154 у здания концертного зала «Александровский»

Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин подписал указ об объявлении траура на всей территории страны в связи с крушением самолета Ту-154 в Краснодарском крае, на борту которого находились 92 человека, сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти по погибшим в крушении самолета Минобороны Ту-154 у здания концертного зала «Александровский»

«В результате авиационной катастрофы самолёта Ту-154, происшедшей 25 декабря в районе города Сочи Краснодарского края, имеются многочисленные жертвы, — говорится в сообщении. — Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю объявить 26 декабря 2016 года днём траура в РФ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы в память о Елизавете Глинка (Доктор Лиза) у офиса «Справедливой помощи»

Напомним, самолет Ту-154, принадлежащий Минобороны РФ, пропал с радаров после вылета из Сочи в 5:25 мск. Чуть позже фрагменты корпуса Ту-154 были обнаружены в море на глубине 50−70 метров.

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