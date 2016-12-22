Москва, 23 декабря, 2016, 01:38 — ИА Регнум. На состоявшихся в Западном административном округе слушаниях по проекту правил землепользования и застройки (ПЗЗ), в зал заседаний не смогли попасть не только местные жители, но и журналисты, сообщает 22 декабря корреспондент ИА REGNUM. Раздосадованные граждане рассказали, что через 15 минут после начала регистрации, попав в зал вместимостью около 150 мест, они обнаружили, что он уже больше чем на половину заполнен людьми.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Москва. Художники на Чистопрудном бульваре

К шести часам вечера, когда жителей наконец-то стали пропускать на регистрацию. У здания ГБУК г. Москвы «Территориальная клубная система Солнцево», что на улице Богданова 50, собралось значительное количество взволнованных граждан, решивших посетить анонсированное мэрией мероприятие. И каково же было удивление граждан попавших в зал одними из первых, когда они увидели, что в помещении, рассчитанном на 150 посадочных мест, около 80 из них были заняты людьми, которых в очереди у здания никто не видел.

В частности об этом прямо заявила многодетная мать из района Тропарево-Никулино Наталья Родина. «Прошу внести в протокол, что в тот момент, когда в 6 часов жителей, стоящих на улице, начали пускать в зал, в зале уже сидело более 80 человек», — потребовала отразить этот факт участница обсуждения. Женщина также обратила внимание ведущей собрания, на то, что часть сидящих в зале людей активно пытались сорвать ее выступление.

Что же касается содержательных претензий к проекту правил землепользования и застройки, то, на взгляд Натальи, в ПЗЗ никак не учтено ни строительство социальных объектов, в частности — поликлиник, ни дорожное строительство. В документе кроме прочего не учтено и межевание многоквартирных домов, что, по мнению женщины, нарушает права собственников живущих в этих домах. В правилах также не учтены границы зеленых зон.

«Получается, что в любой момент нам могут построить дорогу в зеленой зоне, нам могут не построить поликлинику, и нам могут воткнуть во двор многоэтажное здание. Я категорически против данных ПЗЗ, и требую повторного проведения слушаний по всем правилам, и принятия в этих ПЗЗ всех до единого замечаний жителей», — потребовала Родина.

Те из граждан, кто выступил против предложенного проекта, также указывали на то, что проект правил закрепляет бывшие градостроительные ошибки, связанные с точечной застройкой. В ПЗЗ обнаружились проекты застройки, казалось бы, навсегда забытые, и вот теперь после принятия новых правил, застройщикам уже никто не помешает к ним вновь вернуться.

Муниципальный депутат района «Дорогомилово» Михаил Меньшиков озвучил претензии ко второй составляющей ПЗЗ — градостроительным планам земельных участков в своем районе (ГПЗУ). По его словам, по ним не было публичных слушаний. Также вызывает нарекания и предложенная плотность застройки. В промзонах по адресам: Кутузовский проспект, владение 12, владение 14 и Кутузовский проспект, 36 — застройка суммарно в одной зоне 300 тысяч квадратных метров жилья, а в другой — почти 150 тысяч. И насколько сейчас можно понять, это будут апартаменты, которые к категории жилья по российским законам не относятся, и социальная инфраструктура специально для них не предусмотрена.

«Ни детских садов, ни школ, ничего. Куда эти тысячи людей пойдут лечиться, учиться и поведут своих детей», — задался риторическим, по всей видимости, вопросом депутат из «Дорогомилово».

Резюмируя сказанное, Михаил Меньшиков отметил, что, по сути, этот проект является не правилами, а прикрытием вот этой вот второй части — чтобы легализовать застройку, по которой не проходят публичные слушания, не разработаны проекты межевания, не были разработаны проекты разработки территории — ничего.

«Я категорически против», — заключил депутат.

Читайте также: На предстоящие слушания по ПЗЗ в Москве нанимают бойцов?

А также: Московские власти утаивают от горожан свои градостроительные планы?

Нашлись и те, кто поддержал предложенный правительством проект ПЗЗ. Однако их выступления вызывали удивление, поскольку к теме обсуждения, кроме одобрения самого проекта, зачастую не имели ровным счетом никакого отношения. Так, например, проект был одобрен потому, что благодаря ему в Москве появилось много магазинов, а некоторые из них — даже с аквариумами. Или: благодаря ПЗЗ в городе появится больше зелени. Еще один из выступавших, который одобрил инициативу властей, рассказал, что у него родился четвертый ребенок, и теперь для полного благополучия ему необходимо получить удостоверение многодетного отца. К сожалению, объяснить, какое отношение имеет его семейное счастье к теме собрания, он не смог.

Нашлись и те, кого беспокоит судьба коммерциализации образования. Поэтому, в целом выступая за проект ПЗЗ, граждане просили обязательно внести в них механизмы, которые в будущем не позволят сделать платными построенные детские сады и школы.

«Строятся социальные объекты школы, детсады, и как не позволить, чтобы они превратились в коммерческие, чтобы ими пользовались все жители, а не только те, кто может оплатить большую сумму. А в целом все нормально», — заявила дама, которая в волнении забыла представиться.

Не менее примечательны и замеченные в толпе выходящих из зала слушаний людей группки граждан, активно обсуждавших, когда с ними будут расплачиваться. Граждане тут же менялись в лицах, когда их изобличали идущие рядом участники слушаний. И настойчиво пытались доказать, что они общественники, а к «спецназу» не имеют никакого отношения. Объяснив все это, граждане молниеносно растворялись в толпе. Однако вновь собирались в кучки перед молодыми людьми, поджидавшими их у здания — видимо обсуждали прошедшие слушания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предложенные властями Москвы публичные слушания по ПЗЗ и дальнейшее их законодательное оформление призваны ликвидировать правовой вакуум в градостроительной сфере. А также в случае того, если жители города проявят пассивность и не выскажут своего мнения по вопросам того, где и каким образом на территории Москвы разрешено дальнейшее строительство, легитимировать формально проведенными мероприятиями планы чиновников по дальнейшей реновации и точечной застройке города.

Понимая, к каким социальным и экологическим последствиям может привести такая политика мэрии Москвы, активные жители города разместили петицию, в которой попросили президента Владимира Путина срочно вмешаться в ситуацию

Подробности читайте здесь: Безрассудная градостроительная политика ведет к социальному взрыву в Москве