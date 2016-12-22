Москва, 22 декабря, 2016, 16:42 — ИА Регнум. 29 декабря 2016 года на Поклонной горе в рамках фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» во второй раз откроет свои двери ледяной город с самыми интересными местами России, сообщает 22 декабря корреспондент ИА REGNUM. Организаторы обещают, что всех пришедших ждут феерический каскад ледовых горок, и самая большая 40-метровая ледовая композиция — Московский Кремль, украшенная пятью башнями. А также исторические памятники Санкт-Петербурга и Крыма, Волгограда, Кижей, Иркутска, Владивостока и других городов — всё из сверкающего льда!

Дарья Антонова ИА REGNUM Подготовка ледовых скульптур для фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» на Поклонной горе

Дарья Антонова ИА REGNUM Подготовка ледовых скульптур для фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» на Поклонной горе

Ледовые скульптуры, восемь больших ледяных горок, шоу-программа, рождественская ярмарка — вот неполный список того, чем устроители фестиваля обещают порадовать пришедших на Поклонную гору гостей.

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Одним из запоминающихся событий мероприятия обещает стать город сказок, где можно будет самому или вместе с друзьями и родственниками сфотографироваться на троне снежной королевы, увидеть легендарный летучий корабль и дворец, в котором белка грызет орешки, прокатиться на тройке белоснежных коней, и полюбоваться на себя в ледяное зеркальце из сказки о Белоснежке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подготовка ледовых скульптур для фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» на Поклонной горе

Театралы также не будут забыты. Свои представления разыграет для гостей кукольный театр «Улыбка» под управлением народного артиста России Олега Шапова, он разыграет новогодний спектакль «Приключения в зимнем лесу».

Дарья Антонова ИА REGNUM Подготовка ледовых скульптур для фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» на Поклонной горе

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи» был приурочен к памятным местам Москвы. В прошлый раз изо льда вытесали скульптуры Кремля, Большого театра, МГУ, Триумфальной арки и других любимых москвичами зданий столицы. На что у скульпторов в общей сложности ушло около 800 тон льда.

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