Хельсинки, 21 декабря, 2016, 15:10 — ИА Регнум. В Финляндии очень пристально следят за заявлениями нового президента США Дональда Трампа относительно внешней политики и безопасности. По мнению финской стороны, Вашингтон продолжит играть важную роль в европейской оборонной повестке. Об этом заявил министр экономического развития Финляндии Олли Рен в интервью агентству Bloomberg.

DonkeyHotey Дональд Трамп

С учётом геополитической напряженности, Финляндия будет поддерживать надёжность собственной обороны, отметил Рен. По его словам, Хельсинки продолжит военно-техническое сотрудничество с европейскими странами, в частности, со Швецией. Кроме того, страна также намерена в дальнейшем расширять партнёрское взаимодействие с НАТО.

Напомним, в октябре этого года Финляндия и США подписали декларацию о намерениях в сфере оборонного сотрудничества. Ранее стало известно о том, что в 2017 году в столице Финляндии Хельсинки будет создан центр по борьбе с киберугрозами. В проекте принимают участие США и отдельные страны-члены ЕС, включая Германию, Францию, Швецию и государства Прибалтики. Задачей нового центра станет повышение готовности Европейского союза отражать киберугрозы. Кроме того, 11 стран-участниц намерены таким образом укрепить сотрудничество с НАТО.

Финские власти неоднократно заявляли о том, что страна не намерена вступать в НАТО, но оставляет за собой такую возможность.

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