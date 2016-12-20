Якутск, 20 декабря, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Бюджет Якутии на 2017−2019 годы принят в окончательном чтении, но не без претензий. Председатель бюджетного комитета констатировал, что денег в главном финансовом документе республики хватило не на всё, а депутаты парировали: найти было можно, но не постарались, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Тем не менее законопроект одобрен с параметрами: доходы в 2017 году — 165,7 млрд рублей, расходы — 169,9 млрд рублей, дефицит — 4,2 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

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По словам председателя постоянного комитета Госсобрания Якутии по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрия Николаева, остались открытыми ряд приоритетных расходов. Так, в 2017 году нужно будет изыскать средства на предоставление детям-сиротам жилплощади (около 600 млн рублей), на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (300 млн рублей), зарплаты целевой группы бюджетников (около 900 млн рублей) и поддержку ГУП ЖКХ (1,4 миллиарда рублей). Открытыми остаются и вопросы с финансированием на госрегулирование тарифов, а также на школы республики, ввод которых планируется в 2017 году, проинформировал Юрий Николаев.

Ему в ответ парировал депутат Владимир Фёдоров, который обратил внимание на ряд расходов, от которых можно было бы отказаться. Так, по его данным, на отчёты государственных органов власти в бюджете заложено 25 млн рублей («чтобы чиновники из правительства поехали, попиарились перед избирателями, какие мы хорошие. Но мы в 21 веке живём, можно отчёты отправить через интернет»), на ликвидацию и создание новый структур — почти 56,5 млн рублей («названия министерств меняют за эти деньги»), на бюджетный кредит для ГУП ЖКХ под 2,5% — 2,3 млрд рублей («притом, что предприятие банкрот, а мы набиваем туда денег»).

Нерациональными Владимир Фёдоров назвал также расходы на поддержку «Полярных авиалиний», которые скоро станут частью авиакомпании «Якутия», отчисления «Якутопторгу» в 170 млн рублей и списание долга «Сахатранслесу» в 203 млн рублей. «За этим должно следить министерство экономики. Между тем, у нас на школы денег нет», — возмутился депутат. — Наши методы принятия бюджетных решений: вип-домик за 107 млн рублей, притом, что изначально предприниматель берётся за свой счёт строить объекты. Давайте мы попросим школы нам построить без денег, а мы потом заплатим».

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Депутат предложил своим коллегам отказаться от трат на ремонт ступенек Госсобрания в 4,5 млн рублей, замену окон в 2,5 млн, гербов за полмиллиона рублей. «Итоговая сумма получается 17−18 млн рублей, 6 млн рублей на айпады. У нас что, не на чём работать? Для школ выпрашиваем капитальный ремонт, а для себя без разговоров. Откажемся от этих трат, отдадим это школы, а правительство в бюджете найдёт эти деньги на эти цели», — подытожил парламентарий, пожаловавшись также на то, что при попытках парламентариев вносить поправки они получали в ответ хлёсткое «Денег нет, но вы держитесь». «Эта политика, когда мы государственные деньги делим, как свои, в своём кармане, она уже настолько ярко выражена, что в нашем бюджете не стесняются их скрывать», — заявил также депутат.

Таким ответом со стороны правительства был возмущён и депутат Пётр Аммосов. «Деньги-то есть и будут, куда они денутся. В такой богатой республике как Якутия, с её алмазным и золотым потенциалом, а в последнее время и нефтегазовым ресурсом, за 2015 год ВРП только составил 733 млрд рублей. Кому достались эти огромные финансовые ресурсы, получаемые от добычи полезных ископаемых на территории нашей любимой Якутии?» — интересовался парламентарий, заявляя о том, что пока собственники сырьевых ресурсов живут за границей, местное население нищенствует и растёт число заболевающих раком. Депутат предложил принять закон о социальной и экологической ответственности компаний-природопользователей на территории Якутии, сбавив, тем самым, аппетиты промышленников.

Заложены в бюджет поправками накануне второго чтения были средства на строительство в 2017 году пяти котельных, а также на возведение 17-ти фельдшерско-акушерских пунктов в арктических и северных муниципалитетах республики. Нашли деньги и на строительство школ в селах Томтор Оймяконского района, Кюсюр Булунского района, в Якутске (№ 35) и Алдане (№9), а также интерната на 100 мест Верхневилюйской республиканской гимназии.

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Кроме того, профинансированы из бюджета будут разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги в Усть-Алданском районе республики, возведение памятника к 100-летию народного артиста ЯАССР, самодеятельного композитора Христофора Максимова и строительство библиотеки в посёлке Хандыга Томпонского района.

Достроить на бюджетные деньги планируется стационара с гериатрическим отделением в селе Эльгяй Сунтарского района. Центр духовности в музее-усадьбе В.В. Никифорова-Кюлюмнюр и одноимённого культурного центра в сёлах Дюпся и Борогонцы Усть-Алданского района.

Как сообщало ИА REGNUM, после первого чтения к бюджету Якутии на 2017−2019 годы поступило около 300 поправок. Более 150 поправок инициировали депутаты региона, ещё 144 — правительство Якутии. Профильным комитетом регионального парламента приняты изменения, связанные с увеличением заработной платы, федеральных субсидий, перемещений бюджетных ассигнований.