Красногорск, 20 декабря, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Неудачей закончилась попытка заместителя председателя правительства Московской области Александра Костомарова объяснить жителям поселка Запрудня, почему их лишают местного самоуправления, сообщает 20 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Ввласенко Дестабилизация на Майдане

Напуганные гигантскими темпами строительства в регионе, когда в чистом поле строятся огромные жилые микрорайоны без какой-либо инфраструктуры, оптимизацией здравоохранения, когда закрываются местные поселковые стационары, люди не могут попасть к врачам, а главное перспективой получить неподотчетных местному населению, назначенных сверху чиновников, граждане большинством голосов отвергли предложенную губернатором реформу.

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В результате, когда слово взял Александр Кстомаров, местные жители категорически отказались слушать чиновника, и прямо во время его выступления начали покидать зал заседаний. От проявленного неуважения к представителю власти, последний в сердцах сравнил бурную реакцию граждан с украинским майданом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, затеянная правительством Подмосковья административная реформа, в результате которой чиновники хотят превратить около 20 районов области в городские округа, вызвала активное противодействие жителей региона. Чиновники уверяют, что реформа позволит значительно снизить бюджетные расходы на бюрократический аппарат. У жителей иной взгляд на ситуацию.

Суть проводимой реформы заключается в том, что объединение районов в городские округа, снимет массу пока еще существующих барьеров, таких как перевод земли из сельскохозяйственного оборота под застройку, с девелоперов снимут существующие ограничения по этажности застройки, поскольку присвоенный статус города снимает эти ограничения.

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