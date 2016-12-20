Скандал в Подмосковье: общественные слушания сравнили с майданом
Красногорск, 20 декабря, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Неудачей закончилась попытка заместителя председателя правительства Московской области Александра Костомарова объяснить жителям поселка Запрудня, почему их лишают местного самоуправления, сообщает 20 декабря корреспондент ИА REGNUM.
Напуганные гигантскими темпами строительства в регионе, когда в чистом поле строятся огромные жилые микрорайоны без какой-либо инфраструктуры, оптимизацией здравоохранения, когда закрываются местные поселковые стационары, люди не могут попасть к врачам, а главное перспективой получить неподотчетных местному населению, назначенных сверху чиновников, граждане большинством голосов отвергли предложенную губернатором реформу.
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В результате, когда слово взял Александр Кстомаров, местные жители категорически отказались слушать чиновника, и прямо во время его выступления начали покидать зал заседаний. От проявленного неуважения к представителю власти, последний в сердцах сравнил бурную реакцию граждан с украинским майданом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, затеянная правительством Подмосковья административная реформа, в результате которой чиновники хотят превратить около 20 районов области в городские округа, вызвала активное противодействие жителей региона. Чиновники уверяют, что реформа позволит значительно снизить бюджетные расходы на бюрократический аппарат. У жителей иной взгляд на ситуацию.
Суть проводимой реформы заключается в том, что объединение районов в городские округа, снимет массу пока еще существующих барьеров, таких как перевод земли из сельскохозяйственного оборота под застройку, с девелоперов снимут существующие ограничения по этажности застройки, поскольку присвоенный статус города снимает эти ограничения.
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