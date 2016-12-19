Москва, 19 декабря, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Автобусный парк Москвы за последние годы обновился на 95%, заявил 19 декабря во время посещения 17-го автобусного парка мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник также отметил, что в 2016 году ГУП «Мосгортранс» заключил контракт на поставку 436 автобусов марки «ЛиАЗ» по семилетнему контракту жизненного цикла (КЖЦ). 333 уже поставленных городу автобусов оснащены двигателями класса «Евро-5», системами ГЛОНАСС, видеонаблюдения, климат-контроля, электронными информационными табло. Экономия во время действия контракта составит 1,7 миллиарда рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«В Москве происходят кардинальные изменения в области наземного пассажирского транспорта. В этом году мы перешли на другие контракты с коммерческими перевозчиками, которые обязуются сегодня работать на новом подвижном составе, отвечающем современным требованиям, по графику, который устанавливает город и по единому тарифу», — подчеркнул Собянин.

Мэр также отметил и то, что переходный период, во время которого наблюдались перебои в работе наземного городского транспорта, закончен. По его словам на место старых разбитых маршруток пришло около» 2 тысяч современных автобусов. Кроме того запущенные в 2016 году маршруты системы «Магистраль», значительно улучшили ситуацию с перевозкой пассажиров в центре города. Еще одним достижением на пути улучшения транспортного обеспечения москвичей, мэр назвал интеграцию наземного пассажирского транспорта и МЦК.

«Создана целая сеть новых маршрутов, которые подвозят пассажиров к пересадочным узлам МЦК. Также введен целый ряд маршрутов в Новой Москве. Мы продолжаем работать и над обновлением подвижного состава основного городского перевозчика — Мосгортранса», — сказал Собянин, уточнив, что за последние годы было закуплено около 6 тыс. новых автобусов. «Автобусный парк обновился на 95%», — глава города.

Он отметил, что в настоящее время город переходит на контракты жизненного цикла, которые обязывают поставщиков поддерживать в надлежащем состоянии автобусы в течение всего периода эксплуатации. «Стоит задача поддерживать городской транспорт на достаточно высоком уровне, которого мы достигли», — сказал Собянин. Мэр отметил, что осмотрел новый электробус, который «с нового года, я надеюсь, будет обкатываться на улицах Москвы». «Если обкат будет удачным, то мы постараемся заключить масштабный, долгосрочный контракт с ГАЗом, чтобы постепенно переходить на новый вид электрического городского транспорта», — сказал мэр.

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В заключение градоначальник рассказал о том, что вслед за московским метрополитеном, наземный перевозчик также переходит с поставщиками автобусов на поставку новых машин по КЖЦ. Согласно КЖЦ производители автобусов обязаны обеспечивать их сервисное обслуживание и ремонт в течение всего срока эксплуатации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, транспортная реформа общественного транспорта Москвы пока вызывает больше нареканий, чем одобрения у москвичей. Ведь сокращения подвижного состава (маршруток) и количества маршрутов, значительно увеличили для значительной части москвичей время на передвижение по городу, а также привели к давкам в транспорте. Вызывает озабоченность и переход ГУП «Мосгортранс» на КЖЦ, переход на подобные контракты в московском Метрополитене вызвал массу нареканий у старых работников подземки. Пока, по их словам, замена обслуживающего персонала электорпоездов привела к неразберихе, поскольку специалисты вагоностроительных предприятий не знакомы со спецификой метро.

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