Москва, 19 декабря, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Уровень налоговой нагрузки в РФ при цене нефти в 40 долларов за баррель составляет 32% ВВП, этих доходов вполне достаточно для обеспечения обязательств бюджета. Об этом сегодня, 19 декабря, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на пленарной сессии съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Если посмотреть на перспективу, я могу сказать следующее: достаточно этого объема доходов, чтобы выполнить все наши обязательства», — отметил Силуанов.

Напомним, Совет Федерации РФ принял федеральный бюджет РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Документ утвержден с дефицитом 3,2% ВВП в 2017 году с постепенным снижением до 1,2% ВВП — в 2019 году. Бюджет сверстан исходя из среднегодовой цены на нефть в 40 долларов за баррель и инфляции не выше 4% на все три года.

Как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция продолжает снижаться в соответствии с базовым прогнозом Банка России, однако отчасти это обусловлено влиянием временных факторов. По оценке на 12 декабря 2016 года годовые темпы прироста цен сократились до 5,6% с 6,1% в октябре. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция замедлится до целевого уровня 4% в конце 2017 года.

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