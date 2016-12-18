Стокгольм, 18 декабря, 2016, 05:27 — ИА Регнум. Швеция готовится к войне с Россией. Как пишет местная газета Contra Magazin, шведское ведомство гражданской обороны распространило по городам и населенным пунктам письмо для людей. В послании содержится требование к подготовке к возможной войне с Россией.

U.S. Army Шведский солдат

В этом сообщении местных жителей оповестили о том, что сирены экстренного оповещения работают исправно, а оперативные центры должны быть готовы к перемещению в подземные бункеры.

Согласно инструкции, население должно оказывать полную поддержку шведским военным. По мнению инициаторов этого мероприятия, такая «подготовка к войне с Россией» необходима из-за осложнившейся ситуации в сфере безопасности.

Шведская сторона в последнее время уже не раз высказывала свои опасения по поводу якобы имеющейся российской угрозы. Так, военные и эксперты страны ранее назвали остров Готланд и порты Карлсхамн и Слите потенциальными объектами нападения России. Эти объекты будут использовать при прокладке и обслуживании газопровода «Северный поток — 2». По мнению Швеции, таким образом Россия получит возможность угрожать Швеции. В связи с этим власти страны уже приняли решение о возврате береговой артиллерии, которую упразднили в начале 2000-х годов.

В свою очередь, посол России в Швеции Виктор Татаринцев, комментируя опасения Швеции, назвал «нелепостью» то, что у России могут быть специальные военные планы нападения на Швецию, а также Готланд, Карлсхамн, Слите. Татаринцев подчеркнул, что российская сторона уважает целостность Швеции и не собирается вторгаться в эту страну.

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Однако волнения шведским властей это не уняло. Глава МИД Маргот Вальстрем и министр обороны Петер Хультквист провели встречу с представителями Готланда и Карлсхамна для обсуждения строительства газопровода «Северный поток — 2». По словам Вальстрем и Хультквист, использование портов негативно повлияет на интересы Швеции в области обороны. В результате, как передавало ИА REGNUM, власти Готланда, прислушавшись к мнению главы МИД и Минобороны, отказались от строительства «Северного потока-2».

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