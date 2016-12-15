Санкт-Петербург, 15 декабря, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Власти Петербурга составили «дорожную карту» по созданию линии «аэроэкспресса» от аэропорта «Пулково» до Витебского вокзала города. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщил председатель городского комитета по транспорту Александр Головин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэроэкспресс

Как сообщили ранее в Смольном, строительство линии скоростной железной дороги начнется после окончания Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Составленная «дорожная карта» проекта пока окончательно не утверждена.

«Но в планах — после окончания Чемпионата мира начать монтажные работы. Сейчас готовятся изменения в градплан города по этому вопросу», — сообщил Александр Головин.

Напомним, о том, что создание линии «аэроэкспресса» отложено на 2018 год по экономическим причинам, заявил губернатор северной столицы Георгий Полтавченко. К 2020 году ожидается рост пассажиропотока через аэропорт «Пулково» до 24,4 млн человек в год. Ранее именно недостаточным уровнем пассажиропотока власти объясняли отсрочку реализации проекта «аэроэкспресса».

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По словам Головина, идет работа и по другим проблемным транспортным узлам Петербурга, которые необходимо развязывать.

«Понимаем сложность доступности города Колпино. Активно занимаемся сейчас скоростным рельсовым транспортом вместе с инвестором. Готовимся к тому, чтобы начать реализацию проекта от будущего метро «Южное» до Колпино», — рассказал Головин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа был одобрен проект по созданию линии ЛРТ, которая свяжет южную окраину Петербурга (поселок Шушары) с городом Колпино. Стоимость его реализации оценивается в 12,8 млрд рублей, из которых 10,3 млрд рублей потребует создание самой линии, еще 2,5 млрд уйдет на закупку 22 трамваев.

Предполагается, что инвестором этого проекта выступит группа «ЛСР», которая недавно получила от Смольного «добро» на создание и эксплуатацию линии частного трамвая в Красногвардейском районе Петербурга.