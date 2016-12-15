Бишкек, 15 декабря, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Бывший владелец казахстанского банка «БТА» Мухтар Аблязов, разыскиваемый правоохранительными органами России, Казахстана и Украины за мошенничество, рассказал французским журналистам об оказанной им поддержке в организации первой «цветной революции» в Киргизии.

Brokev03~commonswiki Сгоревшее здание генпрокуратуры Киргизии

«В начале 2005 года я финансировал там оппозицию, чтобы способствовать падению режима в Киргизской Республике. Это было важно для меня, чтобы в одной из постсоветских республик начались демократические процессы, и они смогли провести правильные реформы», — подчеркнул беглый олигарх.

ИА REGNUM напоминает, что бывший казахстанский банкир и оппозиционный политик Мухтар Аблязов был объявлен в международный розыск за мошенничество в особо крупном размере и задержан французской полицией в июле 2013 года. Аблязов находился под стражей вплоть до 10 декабря 2016 года. После того как Государственный совет Франции отменил приказ о его экстрадиции в Россию из опасений, что российская сторона якобы может подвергнуть его пыткам или передать казахским властям. После этого Генеральная прокуратура Казахстана официально заявила о том, что продолжит попытки добиться повторного задержания и экстрадиции Мухтара Аблязова.

ИА REGNUM напоминает, что 24 марта 2005 года в Киргизии произошла «тюльпановая революция» — первый в истории республики государственный переворот, в ходе которого был свергнут первый президент Аскар Акаев (сейчас проживает в Москве и занимается преподавательской и научной деятельностью). Вместо него пост главы государства занял Курманбек Бакиев, впоследствии также свергнутый в результате «апрельской революции» — вооруженного госпереворота, произошедшего 7 апреля 2010 года (получил гражданство Белоруссии, в настоящее время проживает в Минске со своей гражданской женой и детьми).