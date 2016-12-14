Волгоград, 14 декабря, 2016, 12:20 — ИА Регнум. На сферу здравоохранения Волгоградской области в 2017 году будет потрачено больше средств, чем планировалось изначально. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной думы 14 декабря, дополнительные расходы региональной казны стали возможны после принятия Госдумой РФ федерального бюджета, который предусматривает увеличение безвозмездных поступлений Волгоградской области.

Alex-V Рубли

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Речь идет об увеличении финансировании здравоохранения на 676 млн рублей. Как пояснил первый заместитель губернатора — председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев, большая часть дополнительных поступлений — 630 миллионов рублей предназначена для повышения зарплаты медицинским работникам в соответствии с майскими указами президента России. 3,7 миллиона рублей выделяются на организацию работы санитарной авиации.

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Как сообщало ИА REGNUM, главный финансовый документ на ближайшие три года региона парламентарии Волгоградской области приняли в начале декабря. Он планируется бездефицитным и социально ориентированным. Доходы областной казны составят 73,1 миллиарда рублей. Расходы запланированы в сумме 73,124 млрд рублей, на 2018 год — 75,145 млрд рублей, на 2019 год — 77,691 млрд рублей. Такими же планируются и доходы облбюджета.

На финансирование госпрограммы «Развитие здравоохранения Волгоградской области на 2014−2016 годы и на период до 2020 года» запланировано более 5 млрд рублей на 2017 год, 3,837 млрд рублей — на 2018 год. Вливания в сферу здравоохранения в 2019 году превысят 3,793 млрд рублей.

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Добавим, что средняя заработная плата младшего медицинского персонала в Волгоградской области не дотягивает до среднероссийского уровня. Разница составляет почти 20%. Так, если в среднем в России медицинские работники младшего звена получают 17,6 тыс. рублей, то их коллеги в Волгоградском регионе зарабатывают 14,3 тыс. рублей. Для сравнения: в Южном федеральном округе (за исключением Крыма и Севастополя) регион по уровню зарплат стоит на третьем месте после Кубани и Ростовской области.