Москва, 10 декабря, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина глубоко возмущена недавними высказываниями режиссера Никиты Михалкова о деятельности «Ельцин Центра» в Екатеринбурге. Об этом говорится в заявлении Ельциной, размещенном на сайте Центра.

Kremlin.ru Чета Ельциных

«Я глубоко возмущена этими заявлениями Михалкова, — отмечается в заявлении. — И не только потому, что они лживые, не имеющие никакого отношения ни к «Ельцин Центру», ни к его деятельности».

По ее словам, Михалков на протяжении уже нескольких месяцев «распространяет ложь о том, как представлена история страны в музее первого президента России, не стесняясь выдёргивать из контекста элементы экспозиции, навешивать ярлыки и прямо оскорблять людей, которые в те годы работали на благо нашей страны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря 2016 г. Никита Михалков вновь обрушился с критикой на «Ельцин Центр». Режиссер считает, что организация представляет необъективную оценку истории России и ежедневно разрушает национальное самосознание сотен детей.

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