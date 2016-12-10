Малага, Испания, 10 декабря, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Футболисты «Малаги» на своем поле не смогли переиграть «Гранаду» в матче пятнадцатого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 9 декабря на стадионе «Ла-Росаледа» в Малаге, завершилась со счетом 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

В составе победителей в середине первого тайма голевыми действиями отметился полузащитник Игнасио Камачо, у гостей мяч во втором тайме забил украинский легионер Артем Кравец.

После пятнадцати матчей чемпионата Испании «Малага» пока занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. «Гранада», набравшая 9 баллов, находится на 19-й позиции.

Чемпионат Испании. Примера. 15-й тур

«Малага» (Малага) — «Гранада» (Гранада) — 1:1.

Читайте также: Испанская Премьер-лига. Итоги 14-го тура