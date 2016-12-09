Москва, 9 декабря, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Сегодня, 9 декабря, в Москве состоялось закрытие 10-го международного фестиваля документального кино «Артдокфест». В 20:00 в киноцентре «Каро Октябрь» мероприятие прошло параллельно с церемонией закрытия и вручением премии «Лавр». Гран-при фестиваля «Артдокфест» получил российско-французский фильм «Инструкция по применению» режиссера Александра Кузнецова.

Цитата из к/ф «Инструкция по применению». Реж. Александр Кузнецов. 2016. Россия — Франция Отражение

Цитата из к/ф «Инструкция по применению». Реж. Александр Кузнецов. 2016. Россия — Франция Под светом ламп

Специальный приз жюри получил фильм совместного производства России и Польши «Убеждения» режиссера Татьяны Чистовой. Лучшим полнометражным фильмом была признана работа Влади Антоневича «Кредит на убийство» (Израиль).

С 1 по 9 декабря «Артдокфест» проходил в трех городах России — Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Были показаны 38 картин, из которых 22 российские премьеры конкурсные программы и 16 самых зрительских лент из внеконкурсных программ фестиваля.

Кинообозреватели ИА REGNUM побывали на фестивале «Артдокфест» и подготовили серию рецензий. Например:

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Особый интерес вызвала картина режиссера Дарьи Хреновой «Павленский. Голая жизнь» об аукционисте Петре Павленском. Алексей Юсев писал, что Хренова — соратник центрального персонажа фильма. Она снимала акции Павленского. Автор кинокартины порой испытывала не меньшее давление со стороны власти, чем главное действующее лицо ее представленной на «Артдокфесте» работы. Именно эта картина открыла фестиваль, который отказался поддерживать министр культуры РФ Владимир Мединский. Таким образом, художник и его акции становятся важными для понимания нашей действительности.

Цитата из к/ф «Инструкция по применению». Реж. Александр Кузнецов. 2016. Россия — Франция Встреча

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Однако по поводу значимости этой картины, ее цели и задачи мнения критиков разделились. Впрочем, как и по поводу любого предмета искусства, напрямую связанного с политической жизнью общества.

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Что касается премии «Лавр», то на нее изначально претендовали 637 картин. По итогам первого тура были выбраны восьми победителей в семи таких номинациях как «Лучший неигровой кинофильм», «Лучший арт-фильм», «Лучший неигровой телевизионный фильм», «Лучший научно-популярный, просветительский фильм (им. Льва Николаева)», «Лучший дебют в кино и на телевидении», «Лучший по профессии — оператор» (по итогам последних трех лет), «Премия «Лавровая ветвь за вклад в кинолетопись».