Душанбе, 9 декабря, 2016, 13:06 — ИА Регнум. В Таджикистане на три часа увеличен период подачи электричества в дома граждан. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на информацию Национального энергохолдинга «Барки точик».

Pexels Электрическая лампочка

Смягчение лимита на потребление электроэнергии связано с запуском теплоэлектроцентрали «Душанбе-2» на полную мощность.

Согласно новому расписанию, «свет» в регионы подается с 5 до 10 часов утром и с 17 до 22 часов вечером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября 2016 года в Таджикистане вновь было введено ежегодное ограничение на потребление электричества в регионах, к которому власти вынуждены прибегать в осенне-зимний период из-за снижения проточности реки Вахш, на которой действуют основные ГЭС страны.

Напомним, накануне, 8 декабря, сдана в эксплуатацию вторая очередь теплоэлектроцентрали «Душанбе-2» мощностью 300 МВт. Теперь суммарная мощность энергообъекта, учитывая первую очередь ТЭЦ-2, запущенную в 2014 году, составляет 400 МВт. Ежесуточно Душанбинская ТЭЦ-2 стала вырабатывать 7,2 миллиона кВт·ч электроэнергии.