Минск, 9 декабря, 2016, 12:26 — ИА Регнум.



President.gov.by Александр Лукашенко

К обсуждению Таможенного кодекса Евразийского союза следует привлечь оппозицию. Об этом сегодня, 9 декабря на совещании по проекту договора о Таможенном кодексе ЕАЭС заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

В официальном сообщении сказано: «Александр Лукашенко отметил, что Белоруссия является экспортоориентированной страной, но в то же время многое импортируется». Наряду с этим наблюдением он констатировал: «Таможенный кодекс — как раз тот документ, который прежде всего регулирует эти отношения. Мы всегда говорим, что экспорт для нас жизненно важен. Он приносит в страну валюту и обеспечивает жизнь наших людей».

«Поэтому этот документ должен быть абсолютно выверенным. И после его вступления в силу ни один гражданин Белоруссии, и я в том числе, не должны задать вопрос правительству, которое прежде всего вырабатывало и согласовывало этот документ, что же мы имеем на самом деле и почему где-то стало хуже, чем было, — заявил Лукашенко. — Каким бы Таможенный кодекс ни был компромиссным (не исключаю, что где-то возможны компромиссы), но ухудшать ту социально-экономическую ситуацию, которая существует в Белоруссии, нам ни в коем случае нельзя».

«Все должно быть продумано, выверено в министерствах, ведомствах, облисполкомах. Если нужно, в гор-, райисполкомах. Надо привлечь всех специалистов, вплоть до оппозиционно мыслящих, как мы их часто называем. Довести до них эти положения, до граждан нашей страны. Немедленно, чтобы они могли отреагировать и сказать, что нам выгодно, а что нет», — поручил он.

Как сообщало ИА REGNUM, проект нового ТКТС планируется подписать на заседании Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря в Санкт-Петербурге. Обсуждение проекта документа велось с начала года в Совмине Белоруссии и правительств других членов ЕАЭС.

Как правило, организовать за две недели до подписания серьёзное обсуждение независимыми экспертами столь непростого документа, как проект нового Таможенного кодекса, весьма непросто. Учитывая, что власти Белоруссии крайне болезненно реагируют на инакомыслие и 6 декабря отправили в СИЗО ещё двух вольнодумцев, то вопрос об ответственности за публичное обсуждение ТКТС можно считать решённым ещё до его артикуляции.