Брянск, 8 декабря, 2016, 14:25 — ИА Регнум. В Брянской области утвержден краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов на 2017 год. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление, подписанное губернатором, всего в него вошли 255 домов, на их ремонт будет выделено примерно 583 млн рублей.

Hans Капитальный ремонт дома

Больше всего домов, которые должны быть отремонтированы, находится в Брянске. В списке значатся 118 зданий, которые ждут капремонта. То же касается других городов области, то, к примеру, в Унече будут отремонтированы 14 домов, в Клинцах — 10, в Новозыбкове — 8, а в Фокино — 6. В остальных — от шести домов до одного.

При этом большая часть средств пойдет из денег, которые собственники помещений перечислили в фонд капитального ремонта. Эта сумма составляет 581,3 млн рублей. Еще 2,5 млн добавят местные бюджеты. В большинстве домов пройдет ремонт крыш — на этот вид работ запланировано потратить 491 млн рублей. 63,7 млн будут потрачены на ремонт внутренних инженерных систем. 24 млн — на ремонт фасадов, 2 млн рублей пойдут на замену лифтов.

Контроль за выполнением постановления возложена на заместителя губернатора Александр Жигунова.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас с исполнением краткосрочного плана капремонта в Брянской области не все гладко. К примеру, краткосрочный план по капитальному ремонту жилья в Брянской области на 2015 год по состоянию на 10 ноября 2016 года выполнен лишь на 75%. Из 479 домов 361 сдан в эксплуатацию, на 94 объектах продолжаются работы. На 15 объектах — крайне низкая степень готовности.

В региональном фонде капитального ремонта заявили, что причиной этого стала нехватка кадров — работы якобы просто некому контролировать. «Имеющегося количества сотрудников недостаточно для обеспечения своевременного и качественного выполнения большинства операций производственного цикла», — сказал глава фонда Виктор Горин.

Кроме того, из-за нехватки кадров фонд может лишиться и денег. Так, по словам руководителя регионального оператора, при такой ситуации уже в сентября 2017 года фонд не сможет взыскать задолженность за 2014 год — пройдет срок давности. Это обернется тем, что ежемесячно фонд будет недополучать примерно по 8 млн рублей. Выход из ситуации один — срочно увеличивать численность чиновников.

К слову, в октябре 2016 года в областном правительстве заявили, что планируют увеличить взнос за капительный ремонт. На сколько — пока неизвестно. Однако вряд ли увеличение взносов повлияет на качество ремонта, которое вызывает большое количество вопросов. К примеру, осенью 2016 года многие жители жаловались на протекающие крыши. В большинстве случаев рабочие срывали сроки, оставляя крыши раскрытыми. В фонде капитального ремонта тогда ответили, что все в пределах нормы.