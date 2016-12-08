Улан-Удэ, 8 декабря, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Слухи об отставке главы Бурятии Вячеслава Наговицына муссируются в регионе уже достаточно давно. Очередной виток дискуссий по этому поводу вызвала информация о том, что в администрации президента готовят список регионов, где сменят губернаторов.

Egov-buryatia.ru Вячеслав Наговицын в буддийском дацане

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В частности, политолог Анатолий Савостин заявил, что в целом досрочных отставок сибирских губернаторов ожидать не стоит, однако исключением может оказаться Бурятия. По его мнению, в республике может быть реализован сценарий Забайкальского края, где в феврале ушел в отставку Константин Ильковский, и. о. была назначена Наталья Жданова, которая в сентябре выиграла выборы. Распространено мнение, что Кремль не станет поддерживать нынешнего главу Бурятии, сделал вывод политолог.

Не согласен с Савостиным бурятский политолог Алексей Михалев. Он считает, что вероятность смены главы республики «является достаточно низкой». И основных причины тому три: (1) победа на думских выборах министра образования Бурятии, «что подтвердило наличие у Вячеслава Наговицына и его правительства электоральной поддержки»; (2) включение главы Бурятии в состав Госсовета РФ, «что демонстрирует определенный уровень доверия к нему в Москве»; (3) в сентябре 2017 года состоятся выборы главы Бурятии, «проще дождаться выборов».

«Однако в самой Бурятии, несомненно, имеются силы, заинтересованные в смене руководства республики. Сегодня достаточно сложно оценить их потенциал и лоббистские возможности, но единого кандидата у них нет», — подытожил Алексей Михалев.

Своего коллегу поддержал политолог из Бурятии Алексей Комбаев. По его мнению, версии, что Вячеслав Наговицын досрочно оставит полномочия, будут иметь почву только в случае, если ему предложат иное место. Комбаев подчеркнул, что необходимо исходить из того, насколько действия Вячеслава Наговицына одобряет центр. Если бурятский губернатор получит одобрение, то относительно без проблем проработает еще один срок. При этом политолог предположил, что в Москве, глядя на ситуацию, происходящую в Бурятии, считают, что «все достаточно стабильно держится».

«Если говорить о проблемах региона, должны быть критерии, в чем тут проблемы и кто их может разрешить. Экономические проблемы есть, но это отзеркаливание проблем общероссийского масштаба. Просто в Бурятии нет и не было своей мощно развитой экономики. И, говоря о межнациональных проблемах, я бы не сказал, что они у нас такие очевидные. У нас не было ни массовых протестов, ни конфликтов на межнациональной почве. А попытки скрыто борющихся элит спекулировать на национальной тематике не проходят. В этническом плане у нас регион достаточно спокойный», — цитирует Комбаева UlanMedia.

Политолог предположил, что острая борьба возможна, если Бурятии будет послан некий «сигнал», что Вячеслава Наговицына не хотят видеть главой. Но пока таких сигналов он не замечал. Поэтому Комбаев остановился на мнении, что Наговицын, заручившись поддержкой аппарата президента РФ, пойдет на следующий срок и выиграет без проблем.

Добавим, эксперты группы «Сибирский постмодерн» относительно недавно заявили о том, что глава Бурятии Вячеслав Наговицын уже «явно выработал свой политический ресурс и нуждается в замене»: «Дело во времени и в том, кто его заменит».

«Власть яростно и безбоязненно сегодня штурмует мэр Голков, в засаде сидят Варфоломеев с Потаповым, терпеливо ждет решения Москвы Наговицын, тихо ожидает бури Мархаев, и мечтает о выгодном случае Слипенчук (Александр Голков — мэр Улан-Удэ; Александр Варфоломеев — представитель Народного хурала Бурятии в Совете Федерации; Леонид Потапов — первый президент Бурятии (1994—2007), по мнению группы «Сибирский постмодерн, Варфоломеев является ставленником, креатурой Потапова; Вячеслав Мархаев — главный коммунист Бурятии, сенатор от Иркутской области; Михаил Слипенчук — депутат Государственной думы VI созыва — прим. ИА REGNUM ).

Политолог Комбаев отметил, что, в случае, если Вячеслав Наговицын по каким-то причинам все же не пойдет на выборы главы, не исключено, что заменой ему станет Александр Варфоломеев. Шансы главы коммунистов Бурятии Вячеслава Мархаева он оценил скептически, хотя и отметил, что это основной соперник Наговицына. Что же касается Слипенчука, то, по словам политолога, «если при борьбе за депутатское кресло прослеживалась логика, то стать главой достаточно проблемного региона Михаил Слипенчук вряд ли захочет».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в структуре управления внутренней политики администрации президента появится подразделение, которое займется губернаторскими выборами 2017 года. Разновидностей ситуации, при которой необходима смена главы региона, названо три: плохая и ухудшающаяся экономическая ситуация, электоральное недовольство главой региона, утрата доверия.

Справка ИА REGNUM

60-летний Вячеслав Наговицын руководит Бурятией с 2007 года, переназначен на эту должность в 2012 году. До переезда в Бурятию был вице-губернатором Томской области. По национальности — удмурт.

Население Бурятии составляет 982 тыс. человек. 64,9% жителей — русские, 29,5% — буряты. Значительная часть бурятов являются буддистами, регион — один из буддийских центров России. Основа экономики — промышленность, аграрное и лесное хозяйство.