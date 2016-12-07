Москва, 7 декабря, 2016, 20:58 — ИА Регнум.



Day Donaldson Молоко

Белоруссия остается крупнейшим экспортером молока и молочной продукции на российский рынок, постоянно увеличивая поставки. Об этом 6 декабря проинформировала пресс-служба Россельхознадзора со ссылкой на собственные данные электронных информационно-аналитических систем, а также Белстата и Росстата.

Согласно опубликованным данным, в 2014 году сельхозпредприятия Белоруссии произвели 6,705 млн тонн сырого молока, в 2015 году — 7,047 млн тонн, за 10 месяцев 2016 года — 5,717 млн тонн. По данным Белстата, среднее потребление молока и молочной продукции на душу населения в Белоруссии составляет 260−270 кг в год, что в пересчете на 9,5 млн жителей республики означает использование в среднем 2,5 млн тонн молока для внутреннего потребления.

«Таким образом, на внешнюю торговлю остается около 3217 тысячи тонн сырого молока, из которого можно произвести около 530 тысяч тонн готовой молочной продукции, — констатировали в Россельхознадзоре. — Однако, в 2012 году, на российский рынок из Белоруссии поступило 796 тысяч тонн молока и молочной продукции, в 2013 — 863 тысячи тонн, в 2014 году — 923 тысячи тонн, в 2015 году — уже 1 012 тысяч тонн. За 11 месяцев 2016 года по данным электронной информационно-учетной системы Россельхознадзора «Аргус», позволяющей учесть продукцию в контрольных пунктах, ввоз уже достиг 790 тысяч тонн, что позволяет прогнозировать суммарный объем импорта из Белоруссии до конца года не менее 1 млн тонн».

Из всех остальных 47 зарубежных стран-экспортеров в Россию в 2015 году ввезено всего 135 тысяч тонн молочной продукции, а по прогнозу на 1 декабря 2016 года её количество уменьшилось до 109 тысяч тонн. На долю белорусских предприятий пришлось 87,8% от общего объёма импортируемого Россией молочной продукции (790 из 899 тонн).

Изменилась структура белорусского молочного экспорта в РФ: поставки молока концентрированного по сравнению с 2015 годом выросли на 713% (с 895 тонн в 2015 году до 6,382 тысячи тонн в 2016 году); молочной сухой сыворотки — на 240% (с 4,783 тысячи тонн в 2015 году до 11,491 тысячи тонн в 2016 году); сгущенного молока — на 215% (с 9,262 тысячи тонн в 2015 году до 19,946 тысячи тонн в 2016 году).

«Важнейшими белорусскими экспортными позициями в 2016 году стали молоко и сливки — 340 тысяч тонн (из них 190 тысяч тонн — питьевых, 150 тысяч тонн — сухих или сгущенных), сыры и творог — 130 тысяч тонн; молочная сыворотка — 78 тысяч тонн, масло сливочное — 62 тысячи тонн, пахта, йогурт, кефир — 36 тысяч тонн», — констатировали в российском ведомстве.

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На сайте Россельхознадзора опубликовано интервью главы ведомства Сергея Данкверта российскому изданию РБК, в котором он рассказал не только о знаменитых «белорусских креветках», но также о вопросах к молочной продукции, поставляемой в РФ из Белоруссии. В разы после введения Россией ответных санкций («продовольственное эмбарго») выросли поставки из союзной республики овощей и фруктов, значительная часть которой оказалась контрабандой.

«Белоруссия — наш ближайший партнер, который очень активно хочет воспользоваться ситуацией, когда российский рынок закрыли для поставок из ЕС, с Украины. И он очень часто ведет себя недобросовестно, — констатировал Данкверт. — Происходят вещи, которые стали уже нарицательными, например, поставки креветок из Белоруссии. Креветки, конечно, самое смешное. Но белорусы еще, например, везут большое количество яблок. Потом спрашиваешь: «Как же вы их вырастили в таком объеме?» Они отвечают: «Нет, мы их экспортируем». Но подождите, вы же писали в документах, что это ваше производство? Когда год прошел, уже можно признаваться [в реэкспорте], потому что это все в прошлом».

Глава Россельхознадзора констатировал: «Поставки овощей и фруктов из Белоруссии за три года выросли в 2,8 раза!».

«Идет контрабанда, поставки продукции под видом «товаров прикрытия». Приходят контейнеры из Гамбурга, на них написано «неопасная химия», «герметик строительный». Открываешь — там шпик», — отметил он.

За два с лишним года Росельхознадзор выявил более 570 случаев поступления продукции по поддельным фитосанитарным сертификатам страны происхождения. Говоря о поставках мяса из Белоруссии, он отметил, что среди поставщиков есть «мелкие РайПО, которые нам везут украинскую говядину со срезанными клеймами».

«Только за последнее время мы отозвали 40 деклараций на белорусскую продукцию, потому что она не соответствует показателям по жиру и белку. Наши белорусские коллеги не могут выпускать продукцию с нормальным содержанием белков и в силу, наверное, определенной жадности начинают «химичить». Согласно нашему исследованию, более 40% проб питьевого молока из Белоруссии показало наличие сухого молока. При том что это запрещено техрегламентом Таможенного союза, — рассказал Данкверт. — Претензий много. В том числе это опять вопрос поставок из Европы. Нехорошо перерабатывать польское молоко и поставлять потом в Россию. Мы проанализировали ситуацию — они [белорусы] почти 100 тысяч тонн молока из Польши завезли к себе, и эти 100 тысяч сразу автоматом с этого предприятия — прямо на Россию».

Он также отметил, что у членов российского объединения «Союзмолоко» может быть заинтересованность «ввести население в заблуждение» сомнениями в методах работы Россельхознадзора, «потому что некоторые компании, входящие в союз и, соответственно, финансирующие его, имеют предприятия на территории Белоруссии. Эти предприятия поставляют продукцию к нам, и им жесткий контроль со стороны Россельхознадзора совершенно не на руку».

«Непринятие мер ведет к тому, что поставки продукции из Белоруссии увеличиваются и увеличиваются такими темпами, которыми не увеличивается производство. С точки зрения безопасности никто не может сказать, что используется при производстве. Конкурировать с продукцией из Белоруссии сложно — она дешевле, во многом за счет того, что она сфальсифицированная. Конечно, печень и почки выдерживают достаточно долго, можно какое-то время «не заморачиваться». Это же не мышьяка сразу выпил, это же молока попил фальсифицированного, ничего страшного», — сказал глава Россельхознадзора.

Данкверт не стал оценивать потери российского сельского хозяйства в результате поступления зарубежного фальсификата на рынок, отметив: «В Минэкономразвития есть департамент оценки регулирующего воздействия».

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