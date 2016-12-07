Минск, 7 декабря, 2016, 19:26 — ИА Регнум.



Vectorportal Задержание

В Минске 6 декабря задержан политолог, кандидат исторических наук, доцент Белорусского университета информатики и радиоэлектроники Юрий Павловец. Об этом 7 декабря проинформировали белорусские, украинские, польские, чешские и российские издания.

Сайт «Белорусский партизан» со ссылкой на «друзей Юрия Павловца» сообщил, что белорусский учёный «был задержан 6 декабря возле своего дома и доставлен в Следственный комитет в рамках расследования по уголовному делу, возбужденному по статье 130 УК РБ».

Издание «Наша нива» со ссылкой на сайт «Белорусский партизан» проинформировало: «По неподтвержденной информации, его обвиняют по статье 130 Уголовного кодекса Белоруссии «Разжигание межнациональной розни».

Польский телеканал «Белсат» со ссылкой на сайт «Белорусский партизан» и газету «Наша нива» сообщил ту же информацию, опубликовав ряд скриншотов статей Павловца и отметив: «Последний пост в своем Facebook историк опубликовал 5 декабря».

Пресс-секретарь Следственного комитета Белоруссии Сергей Кабакович в ответ на запрос корреспондента «Радио «Свобода» сказал: «На данный момент подтвердить или опровергнуть такие сведения не смогу. Я попробую разобраться во всей этой информации».

Белорусские оппозиционные издания делают акцент на том, что белорусский учёный был «русофилом», «отличался радикальными пророссийскими взглядами» и им известен как «критик белорусского национализма, сторонник «русского мира».

КГБ и МВД Белоруссии не комментируют задержание Юрия Павловца. Коллеги учёного по университету подтвердили корреспонденту ИА REGNUM факт отсутствия Павловца на работе. По их словам, в вузе узнали о случившемся из оппозиционной прессы и не могут связаться с доцентом, у которого по расписанию 8 декабря занятия. Ректор БГУИР поставлен в известность о случившемся.

Корреспонденту ИА REGNUM не удалось связаться с Юрием Павловцом по телефону. Супруга учёного отказалась от любых комментариев.

Напомним, ранее спецслужбы Белоруссии активно практиковали задержания инакомыслящих. Среди наиболее резонансных случаев — задержание в 2012 году академического директора «Белорусского института стратегических исследований» (BISS, Литва) Алексея Пикулика. Согласно показаниям белорусских милиционеров, учёный «хулиганил».

Весной 2016 года в суде Центрального района города Минска рассматривалось дело об административном правонарушении: милиционеры дали показания в отношении философа Владимира Мацкевича, подтвердив на суде, что лично видели его на несанкционированном митинге в Минске и ошибиться не могли. Мацкевич доказал, что в это время был за границей.

Также напомним, власти Белоруссии не впервые применяют санкции к диссидентам, которые не разделяют трактовку происходящего официозом или русофобствующей прозападной оппозицией. Их увольняли, преследовали, но не привлекали к ответственности по статьям Уголовного кодекса. Не исключено, что в свете «разворота на Запад», участившихся визитов делегаций из ЕС и США, а также не очень продуктивных переговоров в Москве 22 ноября официальный Минск желает «уравновесить» ситуацию с арестами диссидентов.

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