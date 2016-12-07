Санкт-Петербург, 7 декабря, 2016, 17:16 — ИА Регнум. На полигоне опасных химических отходов «Красный Бор» в Тосненском районе Ленинградской области ведутся работы по укрытию карты-котлована №64 противофильтрационным покрытием. Это позволит не допустить повышения уровня отходов, исключив попадание в котлован атмосферных осадков.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Полигон «Красный Бор»

Как сообщили сегодня, 7 декабря, в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, уже укрыто более 60% поверхности котлована.

«К концу года поверхность карт №68 и 64 должна будет представлять собой понтоны, накрытые полимерной геомембраной, созданной на основе полиэтилена высокой плотности толщиной 1,5 мм», — сообщили в комитете Смольного.

Мембрана, которой укрывают котлованы, двуцветная: черная с внутренней стороны и белая — с наружной. Это уменьшает степень воздействия солнечных лучей и помогает сразу найти места повреждений.

Кроме того, в настоящее время на полигоне продолжаются работы по устройству автоматизированной системы контроля управления доступом на предприятие с целью обеспечения безопасности объекта.

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Полигон «Красный Бор» находится в 60 км от Петербурга в Тосненском районе Ленинградской области и является хранилищем 2 млн для токсичных промышленных отходов. Территория внесена в список горячих точек Хельсинкской комиссии по защите среды Балтийского моря. В случае попадания в подземные или поверхностные воды токсины отравят вначале Неву (до нее ядовитым веществам «плыть» всего 5 км), а потом и Финский залив.