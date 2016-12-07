Екатеринбург, 7 декабря, 2016, 17:49 — ИА Регнум. В Екатеринбурге вторую ветку метро можно достроить с привлечением денег горожан. С таким предложением выступил новый министр строительства Свердловской области Михаил Волков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Скиньтесь!

Скандальное заявление чиновник сделал на рождественском саммите Гильдии управляющих и девелоперов России, который прошёл сегодня, 7 декабря, в Екатеринбурге. По его словам, одним из способов финансирования развития метро могут стать средства граждан. Для управления этими деньгами он предлагает создать акционерное общество.

«Было бы возможно создание акционерного общества, чтобы привлекать средства на протяжении строительства и реализовать совместное участие каждого жителя города в создании метрополитена. Раз уж мы начали строить метро, надо продолжать. Если на федеральном уровне нам отказывают в финансировании, надо искать другие пути», — цитирует министра Dk.ru.

Напомним, на ближайшие годы Екатеринбург остаётся без федеральной поддержки в плане строительства метро. Это буквально 29 ноября подтвердил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович. В своём выступлении перед членами Совета Федерации он заявил, что средств на разворачивание серьёзной программы поддержки метростроя просто нет.

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Кроме того, с 2012 года строительство практически не велось. Первую ветку изначально намеревались довести до жилого района Уктус. Но после корректировки планов ограничились отрезком от станции «Проспект Космонавтов» до «Ботанической». Последняя станция — «Чкаловская» — была открыта в июле 2012 года. На этом строительство метро было приостановлено.

Тем не менее городские власти питают надежды на то, что когда-нибудь удастся построить вторую ветку метро, от жилого района ВИЗ до ЖБИ. Екатеринбург рассчитывал на победу в конкурсе за право проведения выставки EXPO-2020. Но победил Дубай. Также были планы привлечь федеральное финансирование под проведение матчей чемпионата мира по футболу, запланированного на 2018 год. Эти надежды также не оправдались.

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Добавим, многие горожане готовы скинуться на строительство метро. По данным голосования во время одного из эфиров радио «Эхо Москвы» в Екатеринбурге», о такой готовности заявили 60% проголосовавших. В то же время нашлись и скептики, которые внесли встречное предложение: выплачивать министру Волкову зарплату не из бюджета, а за счёт пожертвований граждан.

Власти Екатеринбурга отмечают: по поводу строительства метро на «народные деньги» иллюзий питать не следует. Как отметил глава города Евгений Ройзман, всего на строительство второй ветки необходимо порядка 65 млрд рублей. При этом даже если каждый совершеннолетний горожанин отдаст по тысяче рублей, то получится чуть больше миллиарда.

Ещё один способ, предлагаемый областными властями, — строительство метро в долг, за счёт облигаций. Губернатор Евгений Куйвашев в октябре заявлял о намерении усилить лоббирование по привлечению бюджетных средств. А в своём бюджетном послании он поручил правительству региона и депутатам Законодательного собрания продумать вопрос о привлечении на строительство метро частных инвестиций. Среди предложений: выпустить облигации займа.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным международной ассоциации «Метро», пассажиропоток в метрополитене Екатеринбурга снижается. За 2013 год он составил 52,4 млн человек, за 2014-й — 51,9, а в 2015-м было перевезено 49,9 млн пассажиров.

Сейчас Екатеринбургский метрополитен насчитывает девять станций. Протяжённость первой ветки составляет порядка 13 километров.