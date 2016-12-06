Белгород, 7 декабря, 2016, 01:00 — ИА Регнум. В администрации президента готовят список регионов, губернаторы в которых могут смениться — в том числе и досрочно. Как отмечает ИА REGNUM, место Белгородской области в этом списке, в отличие от многих регионов, уже определено: полномочия губернатора Евгения Савченко истекают как раз в 2017 году.

Nesiditsa.ru Белгород

Савченко возглавил администрацию Белгородской области в 1993 году по назначению президента Бориса Ельцина и до сих пор занимает этот пост. Он победил на выборах в 1995 году, а также в 1999 и 2003. В 2007 году кандидатуру Савченко на пост главы региона внес президент Владимир Путин, и утвердили депутаты регионального парламента. На губернаторских выборах 14 октября 2012 года Евгений Савченко снова одержал победу, получив 77,64% голосов избирателей — результат был ожидаемым, так как его политические соперники заранее признавались, что не рассчитывают на победу. Таким образом, за спиной у нынешнего руководителя области четыре победы на выборах и 22 года «стажа» на посту губернатора.

Перечень будет состоять из трех условных частей: регионов, где смена губернатора ожидается, где не планируется кадровых перестановок, а также регионов, где ситуация «не очевидна, и по ней пока нет решения». Критерии, по которым будут выбираться претенденты «на выбывание», — ухудшение социально-экономической ситуации в регионе и электоральное недовольство.

В рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций, в октябре Евгений Савченко занял 18-е место. При этом всего за месяц его позиция пошатнулась — в сентябре он занимал десятое место. Несмотря на снижение этого показателя, влияние всех оказавшихся в первой двадцатке губернаторов оценивают, как «очень сильное». В рейтинге Центра развития региональной политики Савченко получил «двойку» — оценка ставилась исходя из суммы факторов, на основе которых прогнозируется вероятность отставки губернатора, усиления или ослабления позиций по отношению к федеральному центру.

В 2016 году сразу на нескольких интернет-платформах появились петиции в адрес президента Владимира Путина с просьбой отправить Савченко в отставку досрочно. Среди причин, которые указывали авторы этих посланий, самыми частыми были претензии в том, что Савченко не дает свободы предпринимателям и не уделяет должного внимания борьбе с коррупцией. Также губернатора обвиняют в том, что препятствий на рынке не встречают производители, которые связаны с его окружением.

Несмотря на то, что подобные акции явно не имеют смысла, когда губернаторский срок Савченко подходит к концу, ряд экспертов считает, что они являются частью кампании против его очередного выдвижения на пост. Например, политолог Владимир Слатинов считает, что Савченко еще раз вступит в предвыборную борьбу и даже сможет одержать победу, но очередной срок в кресле главы региона станет для него последним — из-за уже преклонных лет политика.

Разумеется, за 22 года «совместной» жизни у белгородцев появилось немало поводов для недовольства руководителем региона. При этом только в последние два года в регионе разгорелся ряд скандалов, один из которых напрямую был связан с губернатором. В 2015 году Савченко стал фигурантом дела о нарушении антимонопольного законодательства, основанием для возбуждения которого стали результаты внеплановой проверки департамента агропромышленного комплекса, Фонда развития и Фонда продвижения Белгородской области. У ФАС возникло подозрение, что губернатор заключал с хозяйствующими субъектами соглашения, которые ограничивали конкуренцию на агропромышленном рынке региона, — например, обязал ряд фондов, которые получали финансовую поддержку от области, перечислить около трех миллиардов рублей во внебюджетные фонды. Взамен правительство региона этим производителям предоставляло льготы, в том числе аренду сельскохозяйственных земель по сниженной стоимости. Фигурантами этого дела также были Фонд продвижения продукции производителей и Фонд содействия развитию инженерной, строительной и социальной инфраструктуры Белгородской области, ООО «Дирекция инвестиционного развития», ОАО «Корпорация «Развития», ООО «Зеленая долина-Агро», ООО «Молочная компания «Зеленая долина-2», АО «Молочная компания «Зеленая долина», ООО «Нива», ОАО «Новопесчанское», СКПК «Лотос», ООО «Молочная компания «Северский Донец», ООО «Старооскольский ликероводочный завод «Люкс».

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Ранее ОНФ усомнился в законности продаж нескольких государственных агропромышленных предприятий одному частному лицу по заниженной стоимости. Агропромышленные предприятия ОАО «Приосколье-Агро Семена», ОАО «Молоко Белогорья» и ОАО «Ровеньский бройлер» были выведены из государственной собственности в 2013 году. Заказчиком торгов неизменно выступало областное государственное автономное учреждение социальной защиты населения «Фонд государственного имущества Белгородской области». По данным активистов, завод «Приосколье-Агро Семена», первоначально оценивался в 134,5 млн рублей. При этом на официальном сайте информация о торгах была опубликована с намеренными, по мнению ОНФ, ошибками, которые затрудняли поиск объявления. Торги не состоялись «в связи с отсутствием допущенных лиц», после чего завод был выставлен на продажу за 50% от ее оценочной стоимости — 67,2 млн рублей. В 2013 году за 297,8 млн рублей было выставлено на продажу ОАО «Молоко Белогорья» — его приобрел молочный комбинат «Авида» за 300,7 млн рублей, сделав всего лишь один шаг вверх на аукционе. В ОНФ считают, что при оценке завода в 2012 году умышленно были занижены показатели чистой прибыли. Начальная оценочная стоимость ОАО «Ровеньский бройлер» составила 301 млн рублей, после одного шага на аукционе оно было продано за 304,1 млн.

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Без внимания общественности не осталась громкая история ликвидации филиала БелГУ в городе Алексеевка. Против ликвидации филиала выступили алексеевские студенты. Они организовали сбор подписей под интернет-петицией в адрес депутата облдумы Анастасии Байбиковой. Студенты заявили, что филиал является градообразующим предприятием для города, дает возможность молодежи учиться недалеко от родного дома, а после его закрытия молодежь будет уезжать в другие города, что не может отрицательно не сказаться на экономике города Алексеевки. Однако мольбы оказались тщетны: руководство БелГУ заявило, что кризис сильно ударил по вузу, и содержание алексеевского филиала — убыточное предприятие. Организаторов акций протеста при этом не забыли упрекнуть в «предвыборном пиаре».

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Сейчас в центре скандала оказалось еще одно образовательное учреждение — Белгородский технологический университет имени Шухова. Белгородский блогер Сергей Лежнев обвинил руководство вуза в коррупции. По словам активиста, он благодаря студентам раскрыл коррупционные схемы БГТУ — например, обналичивание средств через учащихся и стипендии, уходящие не тем адресатам. В итоге на Лежнева и одно из белгородских СМИ вуз подал иск о защите деловой репутации. Судебное разбирательство назначено на конец декабря.

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Рейтинг курского губернатора падает, показатели экономики региона — растут