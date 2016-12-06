Нижний Новгород, 6 декабря, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич назвал ситуацию при назначении нового руководителя управления ФНС Марий Эл «беспрецедентной». Аргумент республиканских властей о том, что новый глава налоговой службы не местный, не может быть принят во внимание, заявил полпред на встрече с представителями СМИ округа, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «Вы местные кадры назначайте на местные должности. А то некоторые местные кадры то в тюрьму попадают, то обрастают уголовными делами», — посоветовал в частности полпред главам регионов.

Андрей Репин ИА REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич

«В нашей законодательной системе есть четкое разграничение полномочий. Люди, которые возглавляют регионы, отвечают за формирование тех органов исполнительной власти, которые им подчинены, которые они формируют. Соответственно, территориальные органы исполнительной власти подчиняются своим руководителям. По отдельным категориям должностей существует процедура согласования. Не по всем, но по отдельным. И в этом есть особый смысл», — пояснил Бабич.

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«Но когда федеральные органы власти запрашивают позицию региональных властей, эта позиция должна быть аргументирована. Не может быть принята во внимание позиция: «А я не хочу такого-то, потому что он не местный, а мы растим местные кадры», — констатировал представитель президента. — Вы местные кадры назначайте на местные должности. А то некоторые местные кадры то в тюрьму попадают, то обрастают уголовными делами. Вот за них надо отвечать, и их надо выращивать. А за федеральные кадры будет отвечать федеральный министр».

По словам полпреда, ситуация в Марий Эл беспрецедентна, и по ней была дана «очень жесткая» оценка Минфина РФ, ФНС, аппарата полпредства. «И с учетом того, что никаких обоснованных возражений не увидели в отношении нового руководителя УФНС, который в пределах одного округа просто переезжал из Кирова в Марий Эл, то было принято решение о назначении без согласования», — добавил Бабич.

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Он подчеркнул, что новый глава УФНС Марий Эл «не просто будет назначен на должность. Он будет эффективно исполнять свои обязанности, и ему будут созданы для этого все необходимые условия».

Кроме того, Бабич сообщил, что ситуация в Марий Эл подтолкнула представительство к решению еще одной задачи — возможного наличия конфликта интересов. «Мы внимательно рассмотрели, как работают остальные органы федеральной власти в регионе, какие функции и полномочия выполняют, какие задачи решают, кому они подотчетны, нет ли там конфликта интересов. И по некоторым позициям мы его увидели. И по этим должностным лицам будут проведены соответствующие мероприятия для того, чтобы либо конфликт интересов был исчерпан, либо, чтобы они поменяли свое должностное предназначение», — предрек полномочный представитель президента в ПФО.

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«Всем должно быть абсолютного понятно, что федеральные органы власти будут вести кадровую политику в регионах. Мы с уважением относимся к позиции региональных властей, и она практически всегда учитывается, если имеет под собой какое-то основание. Но замашки типа хочу — не хочу, люблю — не люблю, буду — не буду, они здесь не уместны и будут иметь соответствующие последствия», — подытожил Михаил Бабич.

Стоит также отметить, что Приволжский федеральный округ — единственный, где ещё со времён полпредства Сергея Кириенко была создана система, когда главный федеральный инспектор был вторым или третьим лицом в регионе, а не просто «представителем местной элиты». При этом он обладал многочисленными рычагами власти, на нём замыкались различные вопросы, требующие принятия решений, в том числе и кадровые, и финансовые.

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Напомним, в начале ноября текущего года Управление ФНС РФ по Марий Эл возглавил Кирилл Князев, ранее занимавший должность заместителя руководителя УФНС РФ по Кировской области. До назначения на новую должность Князев находился в кадровом резерве полномочного представителя президента России в ПФО. По словам политолога Ивана Юдинцева, назначение нового главы налоговой службы проходило на фоне конфликта руководителя Марий Эл Леонида Маркелова с федеральным центром, и эта острая ситуация может принести последствия в виде неожиданных кадровых перестановок.

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«Столичные источники говорят о конфликте между министром финансов России Антоном Силуановым и главой республики Леонидом Маркеловым. Якобы руководитель региона отказался согласовать кандидатуру Князева, предложенную Силуановым и главой ФНС Михаилом Мишустиным. А поскольку понятно, чью политическую волю выражают федеральные чиновники, то по существу речь идет о первом открытом выступлении Маркелова против ясно выраженной позиции федерального центра. То есть руководитель Марий Эл, которого за нескромность и своеволие называют «последним марийским королем», и раньше глухо роптал в сторону Москвы, но теперь налицо попытка открытого противостояния», — оценил Юдинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, сам Маркелов позднее отрицал существование конфликта по вопросу назначения Князева. «Никакой войны, конфликта нет. Если вы хотите предысторию, то после увольнения Фарида Ханафеева по инициативе руководителя налоговой службы России, господина Мишустина, был назначен исполнять обязанности господин Шаповалов. Я кандидатуру согласовал. Неожиданно ветер поменялся в другую сторону, и мне прислали другую кандидатуру. И поскольку была неясность, то я предложил руководителю налоговой службы России принять самостоятельное решение. Что касается нового начальника, никакой на него аллергии нет», — открестился Маркелов, но добавил, что ответственность за работу нового должностного лица будет нести тот, кто его назначил.