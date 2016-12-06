Минск, 6 декабря, 2016, 14:35 — ИА Регнум.



Советский плакат против тунеядцев

Проблемы реализации декрета президента Белоруссии №3 «О предупреждении социального иждивенчества» от 2 апреля 2015 года, известного также как «декрет о тунеядцах», рассмотрели сегодня, 6 декабря на совещании, которое провёл Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Согласно официальному сообщению, Лукашенко «отметил, что в народе соответствующий документ назвали декретом против тунеядцев». Напомним, что на самом деле такое название документ получил в среде чиновников с подачи руководителя республики, при этом юристам Администрации президента и Совмина не удалось ввести термин «тунеядец» в законодательство.

«Наверное, в этом что-то есть. Не будем спорить с народом, — отметил Лукашенко. — Декрет был направлен на ликвидацию сложнейшей проблемы — социального иждивенчества. Решение этой проблемы виделось в стимулировании трудоспособных граждан, которые могут и должны работать, к легальной трудовой деятельности и обеспечению исполнения конституционной обязанности по участию в финансировании госрасходов».

«Были предложения чуть ли не отказаться от этого декрета: много критики, тяжело администрировать и многие другие вопросы», — констатировал он, напомнив, что проблемные вопросы неоднократно обсуждались во время докладов бывшего министра труда и социальной защиты Марианны Щёткиной.

«Тогда я сказал, что какие бы ни были разговоры, для того, чтобы принимать дополнительное решение, надо пожить, поработать. Прошло более года. Мы сейчас уже более-менее видим, что дал этот декрет, какие положительные стороны этого документа. Недостатки есть? Ну что же, давайте поправлять», — сказал руководитель республики.

Он подчеркнул, что его больше всего беспокоит даже не то, что граждане, подпадающие под нормы декрета, получают определенное бесплатное обслуживание или льготы, отметив: «Меня больше всего волнует реакция людей на бездельников. Человек, который может работать, не инвалид, не ограниченный в каких-то способностях и возможностях, он должен работать, зарабатывать на себя и свою семью и приносить пользу стране, уплачивая налоги».

«Мне докладывают, что нередко извещения на уплату сбора поступают от налоговых инспекций гражданам, которые не обязаны платить этот сбор и не должны были включаться государственными органами в списки плательщиков: студентам, женщинам, находящиеся в декретных отпусках, даже солдатам срочной службы», — заметил он, предложив недостатки исправить.

Лукашенко также потребовал доложить о результатах выполнения Совмином своего поручения о создании достаточного количества рабочих мест для трудоустройства безработных граждан и результатах мониторинга уровня безработицы по всем регионам Белоруссии. Зампред правительства Наталья Кочанова, курирующая данный круг вопросов, сообщила, что Совмином во взаимодействии с Администрацией президента проведен мониторинг реализации «декрета о тунеядцах». По итогам декрет признан полезным для «вовлечения в легальную экономическую деятельность незанятого населения», отметили в президентской пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, декрет «о тунеядцах», подписанный Александром Лукашенко 2 апреля 2015 года, введён в действие с 1 января 2015 года и предусматривает взимание специального сбора с безработных и иностранцев. Проект «декрета о борьбе с тунеядством» прорабатывался несколько лет и был подготовлен в конце 2014 года с участием различных министерств (прежде всего — МВД) и передан в Администрацию президента. По мнению лидера Белорусского Конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александра Ярошука, подписанный Александром Лукашенко декрет «о тунеядцах» является абсурдным и нарушающим права человека.

Реализация «декрета о тунеядцах» в Белоруссии экспертами оценивается неоднозначно. Изначально предполагалось, что затраты на реализацию данной инициативы превысят экономический эффект. Белорусский опыт борьбы с «тунеядством» плохо изучен, что не мешает ряду деятелей в России продвигать аналогичную инициативу через Государственную Думу.