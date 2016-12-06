Астана, 6 декабря, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Граждане Казахстана за последние два года для узаконения внесли порядка 2 трлн 860 млрд тенге (около 546,3 млрд рублей) на 7917 банковских счетов. Такие данные за весь период действия акции по легализации с 1 сентября 2014 года по 30 ноября 2016 года сегодня, 6 декабря, представил председатель Нацбанка Данияр Акишев в ходе заседания правительства республики.

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При этом, по данным регулятора, только за ноябрь 2016 года был открыт 2501 банковский счет, внесено порядка 652 млрд тенге (124,5 млрд рублей). По словам Акишева, порядка 2 трлн 558 млрд тенге (488,6 млрд рублей) были легализованы в иностранной валюте, преимущественно в долларах США. Названная сумма составляет 89% от общей суммы легализованных денег.

«Более половины — 56% легализованных денежных средств внесены на банковские счета в наличной форме. Посредством безналичных переводов зачислено 44%, из которых 14% — это переводы со счетов в иностранных банках», — сообщил глава Нацбанка.

Он уточнил, что граждане переводили деньги из-за границы для легализации в Казахстане: в основном, из Швейцарии, России, Сингапура, Великобритании и Королевства Лихтенштейн.

По информации Нацбанка, по количеству открытых счетов и внесенных на них средств в республике лидируют города Алма-Ата, Астана, а также Южно-Казахстанская и Карагандинская области.

Казахстанцы, помимо денежных средств, легализуют также имущество, находящееся как в стране, так и за ее пределами. По данным Минфина на 30 ноября, по легализации имущества, находящегося на территории Казахстана, поступило 145 785 заявлений на общую сумму 1 трлн 569,8 млрд тенге (около 305 млрд рублей). Также поступило 304 заявления на легализацию заграничного имущества на общую сумму 17,5 млрд тенге (около 3,3 млрд рублей).

Отметим, что акция по легализации завершится через 25 дней.

На заседании правительства также были подведены итоги по приватизации за 2016 год. Министр финансов Бахыт Султанов доложил, что в рамках Комплексного плана приватизации реализовано 359 объектов на сумму 88 млрд тенге (16,8 млрд рублей). Из них около 72% приходится на объекты АО «ФНБ «Самрук-Казына». В отчетном 2016 году продано 111 объектов на 9,5 млрд тенге (1,8 млрд рублей). На торги выставлены еще 193 объекта оценочной стоимостью 183 млрд тенге (34,9 млрд рублей). До конца года планируется выставить на продажу еще 62 объекта.

Добавим, что план приватизации был обновлен и утвержден в 2015 году — сроком до 2020 года. Тогда же бывший министр нацэкономики Ерболат Досаев назвал масштабную приватизацию «приоритетом работы правительства в 2016 году».

В 2016 году, однако, выявились проблемы. В частности, по данным Минфина на июль, предложение по объектам приватизации превысило спрос в 1,5 раза.

В сентябре 2016 года премьер-министр Бакытжан Сагинтаев дал поручение профильным министрам сконцентрироваться на вопросах приватизации и на передаче в коммерческую среду всех возможных объектов подведомственного хозяйства.

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