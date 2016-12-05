Минск, 5 декабря, 2016, 18:54 — ИА Регнум. У Польши и Белоруссии общая история и официальная Варшава не прочь оказать помощь соседней стране в сближении с Евросоюзом. Об этом сегодня, 5 декабря в Минске заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский.

ИА REGNUM Табличка на «Польском доме» в Гродно в память о выселенных и замученных поляках в годы «сталинского террора»

«Польша хочет быть своего рода мостом в отношениях Белоруссии и ЕС», — цитирует заявление главы верхней палаты польского парламента белорусское госинформагентство БелТА. Согласно официальному сообщению, Карчевский отметил при этом, что Польша поддерживает Белоруссию в различных международных организациях и заинтересована в налаживании стабильных парламентских контактов.

«Польша заинтересована в том, чтобы стать мостом в отношениях между Белоруссией и Евросоюзом. Мы готовы поддерживать стремление Белоруссии к европейскому сообществу, европейской культуре», — цитирует Карчевского информагентство БелаПАН, давая более полное представление о контексте заявления спикера польского Сената и представлении официальной Варшавы о месте Белоруссии в Европе.

Карчевский отметил также: «Граница не должна нас разделять, она должна объединять. У нас есть общая история. Мы находимся на общих торговых путях, которые обязывают нас сотрудничать».

Подтверждая решимость развивать сотрудничество, председатель Совета Республики Нацсобрания Белоруссии Михаил Мясникович и маршал Сената Польши Станислав Карчевский подписали сегодня, 5 декабря в Минске совместное заявление о сотрудничестве между верхними палатами парламентов Польши и Белоруссии. Также сегодня СР НС одобрил ратификацию белорусско-польского межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере образования. О сотрудничестве договорились и Академии наук соседних республик.

В ходе состоявшихся 4−5 декабря переговоров Мясникович и Карчевский обсудили широкий круг вопросов, включая выдачу «Карты поляка» и деятельность двух союзов поляков в Белоруссии, один из которых признаёт официальный Минск, а другой — власти Польши. Запланированы также встречи спикера польского Сената с представителями прозападной оппозиции в Белоруссии, получающими поддержку от официальной Варшавы.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в Минске Александр Лукашенко заявил, что судьбой Белоруссии является роль «моста между Востоком и Западом», лавирование «между этими монстрами». Он также отметил, что итоги проходившей тогда парламентской кампании в Белоруссии позволят вовлечь в активную политическую деятельность новый состав Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты). Он также выразил уверенность в том, что Запад отменил политические и экономические санкции в отношении официального Минска, что не нашло подтверждения в Вашингтоне и Брюсселе, но свидетельствовало, как отметили политологи, о желании выдать желаемое за действительное.

В предыдущие годы из Минска также слышались заявления о роли Белоруссии как «моста» или «ворот» между Востоком и Западом. При этом под «Востоком» понимались не арабские страны, а Россия. Именно в таком контексте сделал заявление 2 июля 2009 года Александр Лукашенко, подчеркнувший: «Нам самой судьбой начертано быть связующим мостом между Востоком и Западом».

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