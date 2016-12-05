Красногорск, 5 декабря, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона подчеркнул важность поддержания постоянного и открытого диалога с жителями при обсуждении вопросов, связанных с формированием городских округов на территории муниципальных районов, сообщает 5 декабря пресс-служба главы области.

kremlin.ru Андрей Воробьев

«Эта тема набирает ход и часто на слушания приходят полные залы людей, которые вникают, обсуждают этот вопрос. Прошу всех наших коллег ‑ и отраслевиков, и депутатов областной Думы участвовать в этих дискуссиях, отвечать на все актуальные вопросы, давать ответы. Только после таких открытых обсуждений мы будем двигаться дальше», — подчеркнул глава Подмосковья.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, затеянная правительством Подмосковья административная реформа, в результате которой чиновники хотят превратить около 20 районов области в городские округа, вызвала активное противодействие жителей региона. Чиновники уверяют, что реформа позволит значительно снизить бюджетные расходы на бюрократический аппарат. У жителей иной взгляд на ситуацию. Суть проводимой реформы заключается в том, что объединение районов в городские округа, снимет массу пока еще существующих барьеров, таких как перевод земли из сельскохозяйственного оборота под застройку. С девелоперов снимут существующие ограничения по этажности застройки, поскольку присвоенный статус города снимает эти ограничения.

Кроме того, жители жалуются на бюрократический прессинг со стороны властей области. В частности, с такой жалобой обратились в совет по правам человека при президенте РФ жители подмосковного поселка Томилино. Они указали: «Мы попытались организовать референдум, который бы исключил, спекуляции на тему мнения томилинцев. За два дня мы собрали более 2800 подписей при требуемых 1150. Но мы не только получили надуманный протест прокуратуры, но и выяснили, что референдумы в Московской области вообще провести невозможно: у Мособлизбиркома отсутствует инструкция по открытию счета, без которой назначение референдума невозможно! Личное вмешательство председателя ЦИК Э. Памфиловой не помогло! ЦИК и федеральные законы — не указ чиновникам Московской области!».

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