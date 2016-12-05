Симферополь, 5 декабря, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Федеральные дотации республике Крым в 2017 году практически останутся на уровне текущего года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на поправки правительства ко второму чтению бюджета на 2017−2019 годы.

thephilippena Монеты

«Дотации республике Крым незначительно снизятся в 2017 году (до 37,2 млрд рублей)», — говорится в сообщении.

Часть финансирования — 18,5 млрд рублей — Крым получит в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

При этом отмечается, что самые крупные суммы на подобные цели выделят Дагестану (52,4 млрд), Якутии (36,6 млрд) и Камчатке (37,16 млрд).

«Эти 3 региона и в 2016 году должны стать крупнейшими получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, — отмечается в сообщении. — В общей сложности на этот вид дотаций регионам федеральный бюджет выделит в 2017 году 614,6 млрд руб. — на 100 млрд руб. больше, чем в 2016-м».

Отметим, что Чечня в 2017 году получит из бюджета всего 40,4 млрд руб. против 41 млрд в текущем.

Читайте также: Чечню не обидят: Правительство РФ определило объем дотаций на 2017 год