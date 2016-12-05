Уфа, 5 декабря, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Новый кремлёвский рейтинг с ранжированием губернаторов — это поиск новых форматов взаимодействия куратора внутренней политики Сергея Кириенко с руководителями регионов на старте подготовки к выборам-2018. Поэтому ожидать кардинального обновления губернаторского корпуса не стоит, заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.

Kremlin.ru Сергей Кириенко

«Деятельность губернатора всегда сопровождается слухами о его возможной, или скорой отставке. Причем, инициаторами выступают различные силы, от промышленных групп, заинтересованных в получении каких-либо преференций в регионе, или политических оппонентов, до центральной власти, которая таким образом держит руководителей в тонусе», — считает Михайличенко. В период выборов наблюдался всплеск всевозможных комментариев, заявлений об уходе некоторых губернаторов в Госдуму или увольнении других.

В поствыборный период губернаторов начали отправлять в отставку в связи с назначением Сергея Кириенко. К примеру, в конце октября вышел забытый на несколько лет «Кремлевский рейтинг» губернаторов РФ, в котором семь руководителей регионов находились в красной зоне (трое из них из Приволжского федерального округа — Виктор Басаргин, Николай Меркушкин и Валерий Шанцев). «Полагаю, что на итоги рейтинга сильно повлияла избирательная кампания», — отметил Михайличенко.

Затем накануне послания президента Федеральному собранию ряд экспертов предсказывали громкие отставки. И вот, наконец, новая информация «из Кремля» показывает, что в обществе сформировался устойчивый дискурс о неизбежности массовых отставок руководителей регионов. «На мой взгляд, такая информация носит скорее мобилизационный характер. Сергей Кириенко сейчас заинтересован в создании такого формата работы с главами регионов, который позволил бы ему решить поставленные задачи, а именно — качественно провести президентскую кампанию, — уверен Дмитрий Михайличенко. — Поэтому тех губернаторов, которые не будут готовы к работе с новым куратором и не будут отвечать его требованиям, скорее всего попросят уйти добровольно, остальным дадут возможность работать дальше».

По мнению политолога, если оценивать ситуацию в губернаторском корпусе Приволжского федерального округа, то к первой группе («требуется замена») можно отнести губернатора Пермского края Виктора Басаргина и главу Марий Эл Леонида Маркелова. «В группу «оставить» я бы отнес бы Рустама Минниханова (Татарстан), Рустэма Хамитова (Башкирия), Валерия Радаева (Саратовская область), Александра Соловьева (Удмуртия), Владимира Волкова (Мордовия) и, может быть, Михаила Игнатьева (Чувашия), — говорит Михайличенко. — В последнюю группу следует включить врио Кировской области Игоря Васильева, губернаторов Оренбургской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областей».

«Однако я бы не стал сегодня говорить о неизбежности волны увольнений. Еще раз подчеркну, Сергей Кириенко ищет новые форматы. У него не так много времени, поэтому он вряд ли сможет кардинально обновить губернаторский корпус. Да и незачем», — подчеркнул Дмитрий Михайличенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, управление внутренней политики готовит на рассмотрение президенту РФ ранжированный список регионов, который будет разделен на три условные части: регионы, где необходимо менять губернатора, регионы, где в этом точно нет необходимости, и третья часть списка — регионы, где ситуация «не очевидна, и по ней пока нет решения». Разновидностей ситуации, при которой необходима смена главы региона, всего три: (1) плохая и ухудшающаяся экономическая ситуация, (2) электоральное недовольство главой региона и (3) утрата доверия.

Читайте также: В Администрации президента готовят список регионов, где сменят губернаторов

Справка ИА REGNUM

Леонид Маркелов руководит Марий Эл 15 лет. Он трижды избирался — в 2001, 2004 и 2015 годах. На первый срок президентства Маркелов заступил по результатам второго тура выборов, на котором набрал 58% голосов. На выборах в 2004 году за него проголосовали 57% избирателей. Третий срок Маркелов получил в 2009 году от президента РФ Дмитрия Медведева. На выборах в 2015 году Леонид Маркелов с трудом избежал второго тура выборов, еле преодолев 50-процентный барьер (50,76%) и чудом сохранив место главы республики. Его соперником стал никому не известный чужак из Кировской области Сергей Мамаев (КПРФ), который набрал 32,33% голосов. На выборах в Госдуму в 2016 году Марий Эл попала в число трёх регионов, где кандидат от «Единой России», действующий депутат Госдумы, проиграла в одномандатном округе КПРФ — на 10%.Наибольшую скандальную известность Леонид Маркелов получил в связи с историей в Шемшурге, жителям которой грозил «раскопать дорогу» из-за неприветливого приёма. Прогремела Марий Эл на всю страну, когда странным образом исчез мэр Йошкар-Олы Павел Плотников, который вскоре внезапно появился, а затем оказался за решёткой.

Читайте также: «Голимые обещания» зюгановцев, шоу Урганта: глава Марий Эл объяснил провал

Виктор Басаргин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края 28 апреля 2012 года. Утверждён на этом посту 5 мая 2012 года Законодательным собранием по предложению президента Дмитрия Медведева. Весь период губернаторства Виктора Басаргина можно определить не только как время, когда региональной властью не было допущено глобальных провалов, но и не продемонстрировано больших успехов. Тем не менее, за прошедший срок местные СМИ и ряд политиков по несколько раз в год «отправляли» губернатора в отставку. Срок пребывания на посту губернатора действующего главы региона Виктора Басаргина в мае 2017 года.

Читайте также: Губернатора Прикамья «отправляют в отставку» каждый год