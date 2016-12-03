Великий Новгород, 3 декабря, 2016, 18:46 — ИА Регнум. Председатель думы Великого Новгорода Владимир Тимофеев предложил мэру города Юрию Бобрышеву уйти в отставку. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом спикер заявил 2 декабря в ходе 12-минутного интервью Новгородскому областному телевидению (входит в состав государственного холдинга СМИ ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций» — медиаактив правительства Новгородской области).

Adm.nov.ru Мэр Юрий Бобрышев

Поводом для беседы стал факт отклонения депутатами городской думы в первом чтении проекта бюджета Великого Новгорода на 2017 год.

Интервью со спикером вёл директор холдинга ОГАУ «АИК» Анатолий Гусев, с которым Тимофеев обсудил «отрицательные результаты социальное-экономического развития областного центра», а также виновных — тех, кто «ведёт город на дно».

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«Администрация Великого Новгорода, менеджмент, который формирует сегодня развитие городского хозяйства, не справляется с задачами, которые стоят перед нами», — отметил Тимофеев, заявив, что «кадровый вопрос сегодня стоит как никогда остро».

В ходе беседы Гусев заявил, что 1 декабря, когда дума города в первом чтении обсуждала проект бюджета, «мэр был в странной командировке в Нальчике, где проводил переговоры по обмену микросхем на мебель», а его команда оказалась «в состоянии подставы». (Пресс-служба мэра ранее сообщала, что с 30 ноября по 2 декабря Бобрышев был в командировке в Кабардино-Балкарии на заседании правления Союза российских городов, где он является вице-президентом — прим. ИА REGNUM ).

Спикер городской думы Владимир Тимофеев назвал ситуацию в Великом Новгороде «чрезвычайной», требующей «чрезвычайных мер». «В этой ситуации нужно принять для себя, может быть, единственное верное решение. Нужно честно сказать себе и всем новгородцам: «Я неспособен выполнить поставленные задачи. Я ухожу», — заявил Тимофеев, отвечая на вопрос Гусева о том, что, по его мнению, нужно сделать мэру Великого Новгорода Юрию Бобрышеву.

Тимофеев подчеркнул, что это даст возможность реализовать новую модель местного самоуправления в городе (в случае отставки Бобрышева, как это уже было летом 2015 года, в Великом Новгороде исполнять полномочия мэра будет спикер гордумы, а городскую администрацию возглавит наёмный сити-менеджер — прим. ИА REGNUM).

Напомним, Тимофеев уже предлагал мэру уйти в досрочную отставку — в январе 2015 года.

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Затем депутаты городской думы в отсутствие Бобрышева сместили его с должности, но мэр оспорил их решение в судах, в том числе в апелляционной инстанции. Вернувшегося в августе 2015 года на работу Бобрышева спустя несколько месяцев, в декабре прошлого года, вновь попытались досрочно отправить в отставку, но «импичмент» провалился: депутатам не хватило необходимого числа голосов.

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Полномочия Юрия Бобрышева на посту мэра Великого Новгорода истекают в 2018 году,