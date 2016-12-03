Ростов-на-Дону, 3 декабря, 2016, 10:04 — ИА Регнум. «Раньше деятельность губернаторов, которых назначали, оценивалась посредством рейтингов. Анализ работы глав регионов осуществлялся по тем же критериям, которые предполагает использовать в своей работе создаваемое управление», — отметил ростовский политтехнолог Сергей Смирнов, комментируя создание в структуре управления внутренней политики администрации президента РФ подразделения, которое займется губернаторскими выборами 2017 года, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Kremlin.ru Василий Голубев

Собеседник подчеркнул, что ежеквартально, в том числе и в Ростовской области, по-прежнему проводятся так называемые закрытые опросы, касающиеся абсолютно всех сфер. И так было всегда. Тех, кто не оправдывал надежд, снимали или не переназначали. Сегодня после истечения срока полномочий главы региона руководитель либо получает должность временно исполняющего обязанности губернатора, либо вместо него назначают другого человека.

«В нашем случае Василий Голубев летом 2015 года по истечении срока полномочий был назначен временно исполняющим обязанности губернатора. Это уже означало, что он заручился поддержкой президента РФ. Поддержка Владимира Путина — важная составляющая в выборной системе, так как абсолютное большинство воспринимает и принимает позицию главы российского государства», — обратил внимание Сергей Смирнов.

По словам собеседника, у Василия Голубева — хорошие показатели, об этом говорят и результаты проводимых опросов.

«Не вижу причин, чтобы в Ростовской области губернатор менялся. Яркий пример успешной работы — узкие вопросы, которые решались хорошо. В частности, в 2014 году регион успешно справился с проблемой беженцев с Украины. С точки зрения федеральной политики это принципиально важный вопрос, вопрос международного престижа России. Кроме того, в перспективе — проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году. И опять же, Дон готовится результативнее по сравнению с другими российскими регионами. Мое мнение — в Ростовской области все более чем хорошо», — сказал Сергей Смирнов.

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По его словам, ярко выраженный конфликт в регионе — ситуация с невыплатой заработной платы шахтерам компании «Кингкоул». Но собеседник считает, что это не зона ответственности губернатора. Других ярко выраженных конфликтов в регионе нет.

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Исполняющий обязанности директора Института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM подчеркнул, что Ростовская область на фоне других российских регионов в этом году смотрится достаточно выигрышно: на Дону зафиксирован рост валового регионального продукта, рост оборота донских предприятий, был собран рекордный урожай сельскохозяйственной продукции, что немаловажно для региона.

«Действительно, по многим позициям Донской край превышает среднероссийские темпы роста (рост промышленного производства, строительство жилья и модернизация дорожной инфраструктуры). Громкие проекты (например, строительство стадиона, аэропорта) привлекают в регион инвесторов, что позитивно сказывается на региональном развитии. Социологи ЮФУ регулярно проводят мониторинг качества жизни и социального самочувствия в области. В определённом смысле социальное самочувствие наряду с экономическими (величина дохода) и социальными (продолжительность жизни) индикаторами, служит мерой качества жизни индивида и общества», — отметил эксперт.

По его словам, на вопрос «Как Вы оцениваете перемены, произошедшие за последний год?» только 22% жителей региона отмечают, что произошли перемены к худшему. При этом эти перемены практически никак не повлияли на обычное, повседневное эмоционально-психологическое состояние ростовчан, большинство из них отвечают, что «чувствуют себя спокойно» и даже «ощущают эмоциональный подъем».

«Текущая собственная оценка населением Ростовской области своего материального обеспечения выглядит достаточно оптимистичной на фоне остальной России: в целом к категории хорошо материально обеспеченных (здесь понимается весь комплекс материальных благ и жизненных условий в целом) себя отнесли 29%, а удовлетворительно — 58%. Стоит заметить, что единственной сферой, где за последние годы жители Дона стали экономить и замечают некоторые проблемы — туризм и отдых. С другой стороны, тенденция на экономию развернула ростовчан на отдых на собственных донских или кубанских курортах», — привёл пример Антон Сериков.

Благополучной выглядит и оценка возможности удовлетворения базовых жилищных потребностей, а также социальных и духовных потребностей более высокого уровня.

«Оценка экономических возможностей и предполагаемого изменения уровня благосостояния в глазах жителей Дона выглядит достаточно оптимистично. Большинство считает социальное положение своей семьи и своё собственное достаточно стабильным, относя себя с именно к среднему классу. При этом стоит заметить, что политическая повестка все меньше интересует жителей Ростовской области, ростовчан все больше волнуют экономические проблемы, санкции, импортозамещение и геополитические трансформации», — сделал вывод специалист.

Если говорить об импортозамещении, то жители Ростовской области в большинстве своем убеждены, что местные производители справились с замещением товаров, ввоз которых был ограничен. И особого дискомфорта по этому поводу не чувствуют, что может быть интерпретировано как некий успех отечественных производителей в нелёгком деле импортозамещения.

«На Дону доминирует активная жизненная позиция, предполагающая готовность к переменам, независимости от государства в социальных вопросах, осознание индивидуальной ответственности за свою жизнь, инициативность и поиск постоянно нового, что в целом соответствует общероссийским тенденциям. При этом необходимо отметить, что в регионе группа «самодостаточных дончан» (59%) превышает данные по России в целом (44%), в помощи государства нуждается 40% опрошенных. Это свидетельствует о том, что «самодостаточные дончане», так же, как и «самодостаточные россияне» не находятся на социальных задворках, а являются существенной по масштабу социальной группой, представляющей собой тренд на формирование активисткой доминанты в российском обществе. Именно «самодостаточные дончане» являются опорой стабильности в непростой социально-политической, социально-экономической ситуации нашей страны, перед которой стоят различные вызовы. В условиях, когда перед государством стоит задача выбирать новый вектор экономической политики, требующей перехода в режим экономии, в первую очередь это скажется на реализации социальных программ. Поэтому важно наличие в обществе социальных групп, которые могут обеспечить свою жизнедеятельность без оглядки и зависимости от государства», — заключил Антон Сериков.

Напомним, в мае 2010 года депутаты донского парламента, рассмотрев представление президента РФ Дмитрия Медведева, наделили Василия Голубева полномочиями губернатора Ростовской области на ближайшие пять лет. ‪14 июня того же года Голубев вступил в должность.

8 июня 2015 года в связи с истечением срока полномочий глава российского государства Владимир Путин подписал указ о назначении Голубева временно исполняющим обязанности главы региона до вступления в должность лица, избранного губернатором. ‪13 сентября, в Единый день голосования, жители региона выбирали главу области. Явка избирателей составила 48,56%. Свыше 1,5 млн человек опустили бюллетени в урну для голосования. С результатом в 78,2% голосов избирателей победу одержал Василий Голубев. Его ближайший оппонент Николай Коломейцев, выдвинутый партией КПРФ, получил доверие от 11,66% избирателей. Третья позиция оказалась у Михаила Емельянова, представляющего на выборах «Справедливую Россию», — 5,03%. 29 сентября Голубев принёс присягу и подписал соответствующий документ.

В октябре 2016 года донской губернатор в рейтинге глав субъектов Российской Федерации занял 26 место и вошёл в группу руководителей регионов, имеющих «сильное влияние».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в структуре управления внутренней политики администрации президента появится подразделение, которое займется губернаторскими выборами 2017 года. Эксперты новой структуры исследуют российские регионы и составят для президента РФ список, который будет разделен на три условные части. Так, появятся группы регионов, где необходимо менять губернатора, регионы, где в этом нет необходимости, и регионы, по которым пока решение не принято.