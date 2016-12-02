Магас, 2 декабря, 2016, 21:02 — ИА Регнум. В какой из списков войдет глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров по итогам проверки ситуации в республике Управлением внутренней политики администрации президента РФ, сказать пока сложно. С одной стороны, в регионе много нерешенных проблем, ситуацию в экономике региона сам Евкуров назвал депрессивной. С другой стороны, в республике наметилась тенденция к улучшению общественно-политической обстановки. Открытых выражений недовольства главой жители региона не высказывают.

Government.ru Юнус-Бек Евкуров

Евкуров был избран на пост руководителя республики в сентябре 2013 года. Обязанности главы с учетом первого срока он будет исполнять уже девятый год. Первый раз на должность главы Ингушетии он был назначен в 2008 году, сменив на этом посту Мурата Зязикова.

Несмотря на то, что за последние 10 лет темпы развития Ингушетии значительно выросли — валовой региональный продукт в 6,3 раза, инвестиции в основной капитал в 5,3 раза, поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта в 5,4 раза, регион по-прежнему не может вырваться из числа высокодотационных.

Тем не менее, на встрече с Владимиром Путиным в мае текущего года Евкуров отметил, что в целом «по всем показателям регион не в минусе». С 2008 по 2015 годы произошел рост валового регионального продукта в три раза. На 9% вырос ВРП в 2015 году.

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Глава Ингушетии доложил Путину о безработице, дотационности и инвестициях

Однако глава Ингушетии признается, что экономика республики находится в депрессивном состоянии. На совещании под руководством председателя правительства Дмитрия Медведева в Псковской области в августе текущего года Евкуров попросил создать специальную правительственную комиссию по анализу ситуации в экономике республики и разработке комплексной программы по ее развитию.

По мнению главы, необходима помощь региону, чтобы уравнять его социально-экономические показатели со среднероссийскими. Среди главных проблем республики все еще остается безработица, уровень которой превышает 30%. В Ингушетии также низкий объем инвестиций в основной капитал, в 2013—2014 годах региона занимал 81 место по этому показателю среди всех субъектов РФ.

Тем не менее, при всех проблемах глава Ингушетии в рейтинге влияния глав Российской Федерации по итогам октября 2016 года значительно опережает своих коллег по Северо-Кавказскому федеральному округу, уступая только главе Чечни. Евкуров занял 33 место, улучшив свой результат по сравнению с предыдущим месяцем на один пункт.

Есть успехи у главы региона в стабилизации общественно-политической обстановки в республике, урегулировании религиозных конфликтов. Одной из первых республика справилась с программой ликвидации ветхого жилья. До конца 2016 года будет ликвидировано трехсменное обучение в школах. Также в текущем году будет исполнена программа предоставления жилья вынужденным переселенцам из Чеченской Республики.

Так что, в какую группу попадет глава Ингушетии по итогам проверочных мероприятий аппарата администрации президента, пока трудно предсказать.

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Как сообщало ИА REGNUM, Управление внутренней политики администрации президента РФ проведет работу по изучению ситуации в субъектах РФ. По ее итогам президенту будет представлен список тех глав, которые работают неэффективно и подлежат замене, и тех, кто вполне справляется с ситуацией в регионе и может еще «порулить».