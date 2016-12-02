Москва, 2 декабря, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Более 150 км дорог могут сдать строители в 2018 году. Это в 1,5 раза больше среднегодового показателя, заявил 2 декабря глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, сообщается на портале ведомства.

Unsplash Дорога

«Пик работ придется, по нашим расчетам, на 2018 год, когда вместо 100 км надеемся построить 158 км. Если удастся, это станет еще одним настоящим рекордом московских строителей», — уточнил чиновник.

По словам руководителя Стройкомплекса, речь в первую очередь идет о таких масштабных проектах, как строительство трассы Солнцево — Бутово — Видное в Новой Москве и южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского до Минского шоссе. Финансирование данных работ будет обеспечено Адресной инвестиционной программой Москвы.

Читайте также: Первый участок дороги Солнцево-Бутово-Видное откроют в 2017 году

А также: Как в Ново-Переделкино общественные слушания проводили

«В полтора раза больше средств выделено на дорожное строительство — вместо 100 млрд рублей — 150 млрд», — заключил Хуснуллин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Стройкомплекс Москвы в погоне за «миллионами квадратных метров» жилья и новыми километрами дорог, буквально сметает все на своем пути. В частности городские власти, не считаясь с мнением жителей и экспертов, развивают сеть автотрасс, при строительстве которых под нож бульдозеров идут особо охраняемые природные территории, исторические памятники. Ярким примером чего является строительство магистрали от улицы авиаконструктора Петлякова до существующей дороги к поселку «Бристоль», и трассы Солнцево — Бутово — Видное в Новой Москве. Как не раз заявляли экологи и местные жители, эти два объекта дорожной инфраструктуры просто уничтожат реликтовый Ульяновский лесопарк.

Подробности читайте здесь: В Москве снова скандал: через Ульяновский лесопарк проложат еще одну трассу