Магас, 2 декабря, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Новый 2017 год Ингушетия встретит без трехсменного образования. Полностью этот вопрос будет закрыт после сдачи в эксплуатацию восьми школ. «Трехсменка в Ингушетии будет ликвидирована уже до конца 2016 года. Почти в половине школ республики останется двухсменка», — заявил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

В новых школах будет создано почти восемь тысяч учебных мест, сообщили ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе главы региона. Так, по словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ Мустафы Буружева, будет завершена реконструкция школы в городе Сунжа, строительство общеобразовательного учреждения в Насыр-Кортском округе Назрани, возведение школы в сельском поселении Экажево. Будет сдана также самая большая на Северном Кавказе школа на 1,5 тысячи мест в Магасе.

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Трехсменка в школах Северного Кавказа «абсолютно никуда не годится»: Дмитрий Медведев

В течение 2016 года уже сданы в эксплуатацию 13 школ, из них девять новых и четыре после реконструкции. Кроме того, будут сданы до конца текущего года один детский сад и два объекта профтехучилищ.

Напомним, вчера, 1 декабря, в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию глава государства заявил: «Необходимо, наконец, решить проблему третьих смен, а дальше и вторых». Путин пообещал, что программа реконструкции и обновления школ будет продолжена, для того чтобы на всей территории России дети учились «в удобных, комфортных, современных условиях».

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