Воронеж, 1 декабря, 2016, 17:59 — ИА Регнум. За сохранение прямых выборов мэра Воронежа высказались участники публичных слушаний 1 декабря. Слушания по вопросу внесения поправок в Устав Воронежа, которые отменяют прямые выборы мэра и вводят институт сити-менеджера, длились около трех часов и собрали более 120 участников.

Line-tOodLinGfc Выборы

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой отмены прямых выборов главы Воронежа выступили в октябре трое депутатов городской думы, членов фракции «Единой России». Хотя подобная возможность обсуждалась в регионе уже более года, инициатива для воронежцев стала неожиданностью. Тем не менее, серьезных возражений ни со стороны депутатов городской думы, ни со стороны мэрии она не встретила, и буквально через два дня на заседании городского парламента было принято решение о проведении публичных слушаний.

Читайте также: Оптимизация по-воронежски: жителям предлагают сэкономить на демократии

Главе Воронежа Гусеву подыскивают новое место работы

Всего на слушаниях выступили около 30 участников, и большинство из них высказывались против отмены прямых выборов. Прозвучали, в частности, предложения перенести обсуждение этого вопроса на 2018 год (именно в этом году истекает срок полномочий Александра Гусева на посту главы города, и должны пройти новые выборы). Оппоненты сторонников прямых выборов настаивали на том, что электоральная активность воронежцев в последние годы — крайне низкая (в 2013 году на выборах мэра проголосовали менее 24% избирателей) и что путем выборов к власти могут прийти люди с низким профессиональным уровнем.

Итоги публичных слушаний обещают подвести в течение двух недель — этим займется специальная комиссия, в которую войдут представители городской думы и администрации города.

Добавим, что ранее с петицией о сохранении прямых выборов выступили местные студенты: правда, за неделю под обращением удалось собрать лишь 150 голосов.

Кстати, это не первая попытка отменить прямые выборы мэра. В 2005 году Воронежская гордума приняла изменения в устав — они предусматривали отмену выборов мэра путем всенародного голосования и назначение главы городского округа из состава городской Думы. Кроме того, согласно изменениям, вводится должность главы администрации городского округа, назначаемого по контракту городской думой, однако в итоге решение отменили. Тогда попытку отмены выборов эксперты рассматривали в контексте противостояния губернатора Владимира Кулакова и мэра Бориса Скрынникова.