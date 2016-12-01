Бишкек, 1 декабря, 2016, 17:28 — ИА Регнум. «Глава Киргизии не только подвел предварительные итоги своей работы, но и обозначил будущий внешнеполитический курс страны, которому будет следовать новый лидер республики», — политолог Игорь Шестаков прокомментировал ИА REGNUM пресс-конференцию президента Алмазбека Атамбаева, состоявшуюся сегодня, 1 декабря.

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По мнению эксперта, 15 лет — предполагаемый срок присутствия базы ОДКБ «Кант» в Чуйской области Киргизии — это долгий срок. И то, что Атамбаев не продлил договор на 49 лет, говорит о том, что он верен своему курсу отстаивания национальных интересов Киргизии во внешнеполитическом поле.

«За время своего президентства Алмазбек Атамбаев разорвал соглашение о сотрудничестве с США и вывел американскую базу «Манас». Он сказал, что не потерпит вмешательства третьих сил во внутренние дела Киргизии. Он подкрепил слова делом, когда обозначил позицию властей республики по делу правозащитника Азимжана Аскарова и вопросу о понижении статуса представительства ОБСЕ из-за скандала с Кадыржаном Батыровым», — уверен собеседник редакции.

Игорь Шестаков отметил, что подобные попытки влияния на страну будут пресекаться. Но в деле борьбы с терроризмом приоритетом является безопасность региона. Российская авиабаза «Кант» — одна из составляющих этой безопасности.

«Не думаю, что Атамбаев принял решение по базе спонтанно. Заявление не было спонтанным. Это слишком серьезный вопрос, торговаться с партнерами по военно-политическому объединению не имеет смысла. У России и Киргизии общие цели и интересы по противостоянию террористической угрозе. Поэтому Бишкек, вероятнее всего, заранее ознакомился с мнением Москвы. И решение по базе было сделано, разумеется, с оглядкой на партнеров», — подчеркнут политолог.