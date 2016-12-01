Санкт-Петербург, 1 декабря, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Работа над проектом Восточного скоростного диаметра «продвигается очень активно». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 1 декабря вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. Уже до конца декабря Смольный рассчитывает определиться с инвестором этого проекта.

Gov.spb.ru Игорь Албин

«Мы подготовили техническое задание на трассировку, разрабатывается техзадание на проект планировки территории. Я думаю, что до конца 2017 года у нас будет полное понимание по инвестору и по срокам реализации этого проекта. Потому что Восточное полукольцо, или Фаянсковая — Зольная, это очень важный объект городской транспортной инфраструктуры», — сказал Албин.

Напомним, о возможном строительстве новой скоростной автодороги стало известно летом 2016 года. Трасса широкополосной магистрали с мостом через Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц должна начаться от Западного скоростного диаметра в районе Благодатной улицы, пройти в полосе отвода северного железнодорожного полукольца и подключиться к КАД в районе деревни Кудрово. В дальнейшем будет предусмотрена возможность продолжения Широтной магистрали по территории Ленобласти до Мурманского шоссе, что позволит разгрузить участок КАД и Мурманского шоссе на входе в город.

По аналогии с ЗСД, проект намерены реализовать по схеме концессии или государственно-частного партнерства. «Мы рассчитываем на то, что нам удастся и проект реализовать, и внебюджетные источники финансирования привлечь», — пояснил Игорь Албин. Он подтвердил, что инвестиционная компания ВТБ Капитал заинтересована в участии в проекте.

«Это один из стратегических партнеров Петербурга и один из потенциальных партнеров по этому проекту», — сказал вице-губернатор.

Ранее Игорь Албин заявлял о возможной федеральной помощи в этом проекте. «Если у федерального бюджета появится возможность оказать помощь в виде субвенций и субсидий бюджету Петербурга при реализации этих проектов, мы будем благодарны», — заявлял чиновник в июле текущего года.

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Как сообщало ИА REGNUM, после завершения строительства Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге планируется возведение двух новых скоростных автомобильных дорог. Общая длина двух новых трасс составит 34 километра.

Центральный участок ЗСД введут в эксплуатацию 2 декабря 2016 года. После этого общая протяженность скоростной трассы, связавшей север и юг Петербурга по западной оконечности, составит 46 километров.