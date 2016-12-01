Бишкек, 1 декабря, 2016, 11:09 — ИА Регнум. «Мы прошли непростой путь, но смогли сделать спокойную и созидательную страну. Сегодня уже другая Киргизия. На этом посту мне хотелось сделать очень много, но первые несколько лет мне пришлось добиваться того, чтобы страна была спокойной и созидательной», — заявил Алмазбек Атамбаев, выступая на пресс-конференции, посвященной итогам пяти лет его пребывания на посту президента Киргизской Республики.

Premier.gov.ru Алмазбек Атамбаев

Глава государства отметил, что «народ Киргизии сильный», благодаря чему властям «удалось воцарить в стране стабильность и мир». «Я с утра смотрел, что готовится саммит ЕАЭС, и вспомнил революцию 2010 года на нашей земле. Если посмотреть, потом были арабские революции, потом была Украина. Мы из этой непростой ситуации смогли выйти с минимальными потерями, и мы смогли все минусы обернуть в плюсы», — сказал он.

Также Алмазбек Атамбаев заострил внимание на том, что президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и России Владимир Путин «уговаривали его остаться на второй строк».

«Но я не согласился, объяснил, что у нас все по-другому. Но Россия все равно будет оставаться главным партнером. Я честно признаюсь, сам хотел уйти чуть раньше — 1 декабря 2017 года, потому что подустал немного за пять лет», — добавил он.

Отвечая на вопрос об импичменте, который весной 2017 года ему планирует объявить лидер оппозиционной партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, киргизский президент сообщил, что «ему грустно за этим наблюдать».

«А кому-то, наоборот, весело. Кто-то должен нам заменить доктора Апаса (оппозиционный политик Кубанычбек Апас, в 2007 году предлагал провести «дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию госаппарата» и «стерилизовать правоохранительные органы» — прим. ИА REGNUM ). Есть такая вещь — правда. Рано или поздно она всплывет. Меня очень порадовало, что Нурлан Мотуев кастинг в тюрьме объявил», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что 22 ноября 2016 года лидер партии «Ата Мекен», депутат Омурбек Текебаев заявил на пресс-конференции, что планирует начать процедуру импичмента в отношении президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в марте 2017 года. Отметим, что оппозиционный политик выразил намерение не только сместить Атамбаева с поста главы государства, но поднять вопрос о его возможном лишении свободы.